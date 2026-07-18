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逾2千人騎聚雙潭「來嘉BIKE訪」人氣爆棚 大白熊新造型亮相掀打卡潮

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市年度自行車盛會「2026來嘉BIKE訪－騎聚好歡樂」，上午盛大登場，吸引超過2200名全台各地車友遊客共襄盛舉。活動首度規畫環繞蘭潭、仁義潭雙潭騎乘路線，讓民眾飽覽湖光山色與城市景觀；市府同步公開觀光大使「大白熊」10組全新造型裝置地圖，掀起新一波拍照打卡熱潮。圖／嘉市府提供
嘉市年度自行車盛會「2026來嘉BIKE訪－騎聚好歡樂」，上午盛大登場，吸引超過2200名全台各地車友遊客共襄盛舉。活動首度規畫環繞蘭潭、仁義潭雙潭騎乘路線，讓民眾飽覽湖光山色與城市景觀；市府同步公開觀光大使「大白熊」10組全新造型裝置地圖，掀起新一波拍照打卡熱潮。圖／嘉市府提供

嘉義市年度自行車盛會「2026來嘉BIKE訪－騎聚好歡樂」，上午盛大登場，吸引超過2200名全台各地車友遊客共襄盛舉。今年活動首度規畫環繞蘭潭仁義潭雙潭騎乘路線，讓民眾飽覽湖光山色與城市景觀；市府同步公開觀光大使「大白熊」10組全新造型裝置地圖，掀起新一波拍照打卡熱潮。

受上月梅雨鋒面、西南氣流及颱風外圍環流帶來豐沛雨量影響，嘉義水情明顯改善，蘭潭、仁義潭蓄水量快速回升，其中蘭潭水庫蓄水率已達100%，滿庫湖景成為車友沿途最美風景，也讓今年雙潭騎乘路線格外吸睛。

市長黃敏惠表示，活動因天候延期舉辦，但民眾參與熱情絲毫不減，今年外縣市報名比例突破3成，顯示「來嘉BIKE訪」品牌逐漸打響知名度，不僅吸引全台車友走進嘉市，也成功帶動觀光與城市行銷。今年第4屆，首度攜手國際人氣IP「CookieRun薑餅人」及觀光大使「大白熊」跨界合作，打造兼具運動、觀光與趣味的騎乘體驗。

觀光新聞處長鄭雅文表示，市府推出「熊熊抵嘉」城市探索企劃，在蘭潭、嘉義公園、舊監獄宿舍群、道將圳、嘉油鐵馬道及森林之歌等景點設置10組全新造型大白熊，串聯城市特色景點。民眾可依照官方地圖騎乘尋寶，透過拍照打卡、景點探索及美食巡禮，深入感受嘉義市的人文歷史與城市魅力。

活動天氣晴朗，親子家庭一同騎車出遊，沿途在月影潭心、姊妹亭及蘭潭周邊新設的大白熊裝置前排隊合影，展現超高人氣。現場除有CookieRun薑餅人主題快閃店外，還安排拍貼機、DIY手作、大白熊互動區及美食餐車，讓活動兼具運動、娛樂與觀光特色。

市府指出，打造友善自行車城市，目前全市建置總長25公里環市自行車道，設有219處YouBike站點、2036輛公共自行車。5月累積騎乘人次突破千萬後，短短2個月再增加近50萬人次，平均每車每日周轉率達4.2次，居非六都之冠，顯示自行車成為市民及遊客探索嘉義的重要交通工具。參與活動民眾可獲得聯名T恤、紀念毛巾、兩用車掛三角包、單車鈴及反光織帶等紀念品，並可參加結合嘉市「潮選店」推出打卡抽獎活動，騎訪商圈、品嘗在地美食，感受嘉義兼具自然景觀、文化底蘊與城市活力的魅力。

嘉市年度自行車盛會「2026來嘉BIKE訪－騎聚好歡樂」，上午盛大登場，吸引超過2200名全台各地車友遊客共襄盛舉。活動首度規畫環繞蘭潭、仁義潭雙潭騎乘路線，讓民眾飽覽湖光山色與城市景觀；市府同步公開觀光大使「大白熊」10組全新造型裝置地圖，掀起新一波拍照打卡熱潮。圖／嘉市府提供
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嘉義 仁義潭 蘭潭

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