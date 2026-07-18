麥寮社教園區再獲國際設計大獎 鄉長親赴義大利抱回至高榮譽

有「建築界奧斯卡」之稱的義大利A'Design Award國際設計大獎，日前公布評選成績。曾獲多項國際建築獎的雲林縣麥寮鄉「麥寮社教園區生活美學館暨智慧圖書館」，在全球逾百國、數千件作品中再度脫穎而出，以「紅磚語彙構築傳統和現代的空間美學」獲得評審團高度肯定，摘下「建築與結構設計組」銅獎。

麥寮鄉長許忠富本月16日親赴義大利科莫劇院（Teatro Sociale Como）盛裝上台，接下象徵建築至高榮譽的歐米茄粒子獎座（Omega Particle ），為麥寮這座濱海鄉鎮的地方公共建築，寫下歷史新頁。

許忠富在臉書發表得獎感言，他感謝台塑、麥寮鄉親、建築師及公所團隊，讓他有機會代表麥寮站在義大利科莫（Como）世界設計殿堂上，替鄉親抱回這項世界級大獎，這份至高無上的榮耀屬於所有麥寮鄉親及共同努力過的團隊。

麥寮社教園區占地8公頃，總經費達6.2億元，其中台塑企業投入4.79億元主體工程，麥寮鄉公所自籌1.41億元景觀、室內及週邊設施，徐岩奇建築師事務所與趙建銘建築師事務所聯手設計，2017年規畫動工，經約8年於去年元月完工開放，成為雲林縣最大也最具現代化的文教園區。

該園區開放一年多，即獲獎連連，曾拿下英國London Design Awards金獎、日本Good Design Award，並入圍德國iF Design Award；2025年更獲國家卓越建設獎最佳設計特別獎。如今再獲得建築奧斯卡的義大利A'Design Award建築大獎，締造了雲林建築獲獎最多的紀錄。

「紅磚語彙營造出現代與傳統空間美學」這次麥寮社教園區獲獎關鍵，在於「科技機能」與「文化地景」之間建構了高度平衡的空間秩序，獲評審團肯定。設計團隊揚棄傳統公共建築的封閉式規畫，改以「在地紅磚美學」為核心構築語彙，大面積紅磚外牆承襲台灣早期農村建築意象，建立傳統與現代的空間對話。

此外，園區同步導入永續綠建築設計，透過微氣候調節機制，使建築體在面對東北季風時仍能與環境共生。生活美學館與智慧圖書館兩大主題館，圍塑出中庭「孵化廣場」，引光入景，呼應在地風土。空間機能也整合了雙核心定位，擁有教育、藝術等多功能場域；空間分齡設計並導入AR互動攝影台、AI實境體驗與沉浸式五面投影教室等科技設施。從全齡角度出發，縮短了城鄉數位落差，讓藝術展演與終身學習走入日常。

許忠富表示，社教園區的成功證明地方公共建築，只要具備人文關懷與前瞻視野條件，就有能力跨越城鄉差距，甚至站上國際舞台，這座紅磚建築不僅是一座文化容器，更是地方創生與公共工程轉型的最佳見證。

麥寮社教園區再獲世界設計大獎，榮獲有「建築奧斯卡」之稱的義大利A'Design Award國際設計大獎，讓麥寮再次站上國際建築殿堂揚眉吐氣。圖／麥寮鄉公所提供

麥寮社教園區再獲世界設計大獎，抱回有「建築奧斯卡」之稱的義大利A'Design Award國際設計大獎。圖／麥寮鄉公所提供

麥寮社教園區再獲世界設計大獎，鄉長許忠富親赴義大利受獎，為麥寮抱回有「建築奧斯卡」之稱的義大利A'Design Award國際設計大獎。圖／麥寮鄉公所提供

麥寮社教園區再獲世界設計大獎，抱回有「建築奧斯卡」之稱的義大利A'Design Award國際設計大獎。圖／麥寮鄉公所提供