廚房屋頂漏雨、牆壁發霉多年 雲林郵局幫獨居長輩翻修圓夢

雲林縣四湖鄉一名70歲獨居婦人多年來住在老舊房屋，廚房屋頂因年久失修，每逢下雨就漏水，牆壁發霉、地板濕滑，居住安全堪憂，卻因經濟困難無力整修。雲林郵局攜手台灣郵政協會協助修繕，昨（17日）完工，獨居婦人重回屋內，終於擺脫房子漏水之苦，開心感謝郵局。

雲林郵局局長翁曉慧昨下午率領團隊前往四湖了解修繕成果。該處廚房屋頂長年漏水，過去僅能以發泡劑填補裂縫，仍無法阻止雨水滲入，屋內牆面因此發霉、地板濕滑，老舊廚具也影響生活品質與衛生條件。

郵局表示，此次修繕重點包括拆除老舊屋頂瓦片，更換三合一烤漆浪板，提升房屋防漏及抗風能力；同步更新瓦斯爐、爐台及洗手台等廚具，並清洗、批土及粉刷室內牆壁，重新鋪設地板磁磚，全面改善居住環境，讓長者未來面對雨季及東北季風時，不必再擔心漏水與居住安全問題。

翁曉慧表示，郵局協助獨居長者修繕房屋，希望打造安全、溫暖的居住空間，也盼藉此喚起社會對弱勢族群居住需求的重視，號召更多善心人士投入公益，共同為弱勢家庭改善生活環境。

雲林郵局為獨居長輩修繕房屋。圖／雲林郵局提供