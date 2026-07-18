從智慧藥局到藥材研發基地 嘉義打造台灣中醫藥產業新重鎮

嘉義加速布局中醫藥產業鏈，從智慧化中藥服務、藥用植物栽培，到產學合作與醫藥人才培育，逐步建構完整的中醫藥生態系，朝向「台灣中醫藥重鎮」目標邁進。嘉市湖子內地區「仲景共享藥局」5月開幕後，象徵中醫藥服務邁入新階段，代表中醫師與藥師協同照護模式導入醫療體系。

「共享藥局」透過專業調劑、藥材溯源、智慧代煎及資訊整合平台，讓中醫診所能以較低成本共享醫院等級的中藥服務。中醫師看診後，可直接透過數位系統將處方傳送至藥局，由藥師進行處方覆核，再以自動化設備完成藥材調劑與代煎，民眾可選擇回診所領藥或至藥局取藥，省去自行煎藥的不便。

仲景共享藥局創辦人、台灣中藥臨床學會理事長蘇超麒指出，過去台灣中醫醫療長期仰賴科學中藥，湯藥、丸劑與膏方等傳統劑型因取得不易逐漸式微，未來將持續導入多元劑型服務，結合科技與傳統醫學智慧，打造符合現代需求的新型態中醫藥服務。

除了臨床端創新，嘉義在中藥材研發與生產也持續擴大布局。衛福部國家中醫藥研究所、嘉大及台大生物資源暨農學院共同舉辦的「2026強化臺灣自產藥用植物發展工作坊」，日前在嘉義登場，聚焦藥用植物栽培、加工技術、成分分析與生物活性評估，吸引產官學研界參與。

嘉大校長林翰謙表示，嘉大透過高教深耕計畫持續挹注資源，整合農業生產、學術研究與生技產業，希望從源頭提升中藥材品質，強化本土藥材競爭力。

嘉大積極推動中草藥研究，已成立中醫藥產業創新發展中心，並獲教育部核准115學年度設立「中西醫藥科學碩士學位學程」，培育兼具中草藥醫學、臨床應用與人工智慧能力的跨域人才。今年初，嘉大與陽明交大攜手推動「醫農合一」策略聯盟，整合嘉大藥用植物智慧栽培優勢，以及陽明交大在智慧醫療與臨床實證領域的科研能量，打造從種源保護、標準化栽培到臨床應用的完整產業鏈。

目前台灣中藥材逾九成仰賴進口，本土藥用植物栽培約500公頃。嘉大團隊建立薄荷、魚腥草、茵陳蒿、仙鶴草等藥材智慧化栽培模式，完成台灣胡椒、覆盆子等特色藥用植物種原保存，成功開發「抗疲勞薑黃康普茶」及漢方茶包等產品，展現中草藥研發成果商品化實力。從智慧共享藥局落地，到中藥材自主供應鏈建構，再到跨域醫藥人才培育，嘉義正以完整產業布局與創新模式，成為台灣中醫藥發展重要核心。

嘉市湖子內地區「仲景共享藥局」5月開幕後，象徵中醫藥服務邁入新階段，代表中醫師與藥師協同照護模式導入醫療體系。圖／嘉市府提供

嘉市湖子內地區「仲景共享藥局」5月開幕後，象徵中醫藥服務邁入新階段，代表中醫師與藥師協同照護模式導入醫療體系。圖／嘉市府提供