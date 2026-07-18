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嘉檢查賄啟動招待大陸遊恐觸反滲透法 檢察長：天下沒有白吃午餐

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義地檢署檢察長蔡宗熙。聯合報系資料照
嘉義地檢署檢察長蔡宗熙。聯合報系資料照

年底九合一選舉腳步接近，嘉義地檢署展開查察賄選及反滲透行動，指揮警調移民署等司法警察機關蒐報情資，已陸續接獲檢舉案件，針對賄選、境外勢力介入選舉等不法情事加強偵辦。今年鎖定以免費或超低價招待赴大陸旅遊，影響選民投票意向違法行為，呼籲民眾勿貪圖小利觸犯重罪。

暑假旅遊旺季，不少旅行社推出大陸旅遊行程吸引民眾報名。雖然部觀光署禁止旅行業招攬赴陸旅行團，但業界私下以「化整為零」方式安排赴陸旅遊時有所聞，讓民眾擔心參加相關行程是否可能觸犯反滲透法。

嘉檢表示，單純自費赴大陸旅遊不違法，但若接受境外勢力、特定人士或組織提供免費或顯不相當低價的旅遊招待，且在旅程中要求支持特定候選人、政黨，或影響投票意向，就可能涉及反滲透法及選罷法規定，司法機關將依法偵辦。

事實上，在本屆總統、立委選舉期間，嘉檢調就查獲2起涉及接受大陸招待旅遊案件。其中1名被告違反反滲透法罪遭法院判刑4年，失去參選議員資格；另1起案件同樣涉及反滲透案件，被告審理期間因病過世，案件終結。

嘉義地檢署檢察長蔡宗熙表示，選舉是中華民國人民自主決定民主制度，不容任何境外勢力透過金錢、旅遊或其他利益介入影響選舉結果。過去曾有特定人士假借交流、觀光名義，提供免費或低價境外旅遊招待，實際上卻藉由旅遊、餐敘或交流活動，要求或暗示支持特定候選人、政黨，這種「旅遊換選票」的對價關係，構成反滲透法犯罪，也是今年查察賄選重要目標。

蔡宗熙強調，「天下沒有白吃的午餐」，任何來自境外不法利益介入，都可能汙染民主選舉，也讓參與民眾面臨刑事責任。呼籲民眾，若遇到可疑人士以免費或超低價旅遊作為誘因，並與選舉、投票意向有所連結，應提高警覺、拒絕參加，避免誤觸法網。將持續結合警察、調查局及移民署等單位，加強查察賄選及反滲透案件，全面防堵境外勢力介入年底選舉，維護公平、公正、乾淨的選舉環境，呼籲民眾勇於檢舉，共同守護台灣民主。

賄選 移民署 大陸

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