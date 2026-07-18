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嘉市公辦都更二期再由國城得標 民族國小周邊房價站穩5字頭

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市公辦都市更新再跨出重要一步。繼民族國小西側一期公辦都更2024年8月動土，市府近日完成二期公辦都更招商評選，國城建設再次獲選為最優申請人，將延續市中心更新計畫，打造兼具住宅、商業及公共空間的新地標。記者魯永明／攝影
嘉義市公辦都市更新再跨出重要一步。繼民族國小西側一期公辦都更2024年8月動土，市府近日完成二期公辦都更招商評選，國城建設再次獲選為最優申請人，將延續市中心更新計畫，打造兼具住宅、商業及公共空間的新地標。記者魯永明／攝影

嘉義市公辦都市更新再跨出重要一步。繼民族國小西側一期公辦都更2024年8月動土，市府近日完成二期公辦都更招商評選，國城建設再次獲選為最優申請人，將延續市中心更新計畫，打造兼具住宅、商業及公共空間的新地標，加上鄰近嘉縣台積電設廠、嘉科園區等重大建設，區域房價快速攀升，新建案單價站穩5字頭，引發各界關注是否形成高房價定錨效應。

嘉義市首期公辦都更案由國城建設投資約50億元，規劃興建四棟地上15層、地下3層住商大樓，不僅成為中彰投雲嘉首件招商成功的公辦都更案例，更創下每坪最高54萬元的銷售價格，建案已全數完銷，目前工程持續推進，高樓輪廓已逐漸成形。如今二期招商再度由國城建設勝出，市府希望藉同一團隊延續整體街廓規劃與都市景觀，串聯民族國小周邊發展。近年包括鉅陞建設等建商也投入開發，鄰近文化路夜市商圈的民族國小、吳鳳北路一帶新建案，形成新興住宅核心，被市場視為新「蛋黃區」。

嘉市不動產仲介公會前理事長廖時晃分析，目前市場資金大量流向股市，加上嘉市人口未增加、薪資成長幅度有限，房價短期上漲空間有限。他認為，目前區域房價可望穩定維持5字頭，雖然不易再快速攀高，但下跌空間同樣有限，整體市場已逐漸由賣方市場轉向買方市場，有購屋需求的民眾可多比較、多觀察，選擇適合物件。

對外界質疑首期都更案每坪54萬元是否推升區域房價，市府都發處表示，都更基地位於市中心精華地段，周邊生活機能成熟，鄰近文化路夜市、醫療、教育資源完整，售價與周邊新建案行情相近，僅少數高樓層戶價格較高。近年市府推動十大旗艦計畫，加上嘉科園區、重大交通及產業建設推進，市場對城市未來發展抱持高度期待。內政部實價登錄資料，市區非都更建案已有每坪突破50萬元成交紀錄，因此房價並非單一建案所帶動，而是整體區域發展與市場需求共同反映的結果。

房地產業者普遍認為，民族國小公辦都更一期、二期相繼啟動，加上周邊大型建案持續開發，嘉市新蛋黃區輪廓成形。未來隨著住商機能陸續到位，區域發展具潛力，但目前市場環境，房價預估將以高檔盤整為主，短期大漲或大跌機率有限。

嘉義市公辦都市更新再跨出重要一步。繼民族國小西側一期公辦都更2024年8月動土，市府近日完成二期公辦都更招商評選，國城建設再次獲選為最優申請人，將延續市中心更新計畫，打造兼具住宅、商業及公共空間的新地標。記者魯永明／攝影
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