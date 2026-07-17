血庫快見底 台南公益捐血活動募得202袋血應急

血液庫存快見底，救國團台南關廟區團委會響應穩定血庫公益，今天在關廟山西宮廣場舉辦「捐血一袋 救人一命」公益捐血，號召民眾捐出熱血，為需要輸血的病患送上一分希望。傍晚活動結束共募集202袋熱血，預計下一場10月17日舉行。

團委會指導委員薛文祥聯絡米蘭時尚髮型總裁許漢宗，帶領造型師團隊到場公益義剪，現場還有精油推拿體驗，讓捐血民眾也能感受到社會各界溫暖與關懷。

關廟區團委會感謝吳孟德副總提供上智關廟麵、台南老饕推薦紅人牛肉湯兌換券、皂籽瓏手工皂及全聯、7-ELEVEN商品卡等多項禮物，鼓勵民眾加入捐血行列，將愛心持續傳遞出去。

團委會表示，這展現社會互助互愛精神，更凝聚在地公益力量。台南市團委會總幹事葉淑貞表示，目前血液庫存仍然吃緊，看到民眾熱情參與，令人感動，期待有更多民眾加入定期捐血行列。

關廟團委會表示，每一袋熱血，都可能成為挽救生命重要力量。無論重大手術、意外事故、癌症治療，或慢性疾病患者，都需要充足且穩定血液。希望喚起更多民眾重視捐血，讓愛心不只是一次活動，而是持續不斷的善意循環。

救國團台南關廟團委會響應穩定血庫公益，今天舉辦捐血活動。圖／關廟團委會提供

救國團台南關廟團委會響應穩定血庫公益，今天舉辦捐血活動。圖／關廟團委會提供