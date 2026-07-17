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台南白柚及紅柚等丹娜絲颱風延續性災損 明起受理申請現金救助
114年丹娜絲颱風造成台南市白柚及紅柚等受損，農業部公告台南市屬「白柚及其他柚類」農業天然災害現金救助地區，符合資格農友可自明天日起至31日止，向土地所在地區公所提出申請，協助農民儘速復耕復產。
農業局表示，這次文旦柚現金救助依「農業天然災害現金救助項目及額度」果樹標準辦理，每公頃救助8萬元。申請人須符合「農業天然災害救助辦法」規定救助資格，且辦理救助項目損失率達20%以上、未達20%不救助。
農業局農務科長陳惠珍提醒符合資格農友期限內攜帶身分證、印章、農會存摺、土地相關證明文件等資料，向土地所在地區公所提出申請。受理期間如遇天然災害停止上班，將依停止上班日數順延；如因交通中斷、通訊中斷等不可歸責於申請人的因素，未能於期限內提出申請者，得於原因消滅後10日內，向公所申請回復原狀，經核實後受理。
農業局建議農民若作物因豪雨或天然災害造成淹水、浸泡、倒伏、落果、落花、枝條折損、植株腐爛、發芽、病害發生、生育不良、無法採收或其他災損，先拍照存證，開啟相機日期、時間及定位功能，並儘速向土地所在區公所通報。市府將依各公所災情速報及會勘結果，盡速彙整災損資料，必要時啟動災情會勘程序，並積極向中央爭取公告農業天然災害現金救助，協助農民降低災害損失，儘速恢復生產。
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