台南白柚及紅柚等丹娜絲颱風延續性災損 明起受理申請現金救助

114年丹娜絲颱風造成台南市白柚及紅柚等受損，農業部公告台南市屬「白柚及其他柚類」農業天然災害現金救助地區，符合資格農友可自明天日起至31日止，向土地所在地區公所提出申請，協助農民儘速復耕復產。

農業局表示，這次文旦柚現金救助依「農業天然災害現金救助項目及額度」果樹標準辦理，每公頃救助8萬元。申請人須符合「農業天然災害救助辦法」規定救助資格，且辦理救助項目損失率達20%以上、未達20%不救助。

農業局農務科長陳惠珍提醒符合資格農友期限內攜帶身分證、印章、農會存摺、土地相關證明文件等資料，向土地所在地區公所提出申請。受理期間如遇天然災害停止上班，將依停止上班日數順延；如因交通中斷、通訊中斷等不可歸責於申請人的因素，未能於期限內提出申請者，得於原因消滅後10日內，向公所申請回復原狀，經核實後受理。

農業局建議農民若作物因豪雨或天然災害造成淹水、浸泡、倒伏、落果、落花、枝條折損、植株腐爛、發芽、病害發生、生育不良、無法採收或其他災損，先拍照存證，開啟相機日期、時間及定位功能，並儘速向土地所在區公所通報。市府將依各公所災情速報及會勘結果，盡速彙整災損資料，必要時啟動災情會勘程序，並積極向中央爭取公告農業天然災害現金救助，協助農民降低災害損失，儘速恢復生產。

台南白柚及其他柚類丹娜絲颱風延續性災損今公告現金救助明起受理申請。記者周宗禎／翻攝

台南白柚及其他柚類丹娜絲颱風延續性災損今公告現金救助明起受理申請。記者周宗禎／翻攝

台南白柚及其他柚類丹娜絲颱風延續性災損今公告現金救助明起受理申請。圖／農業局提供

台南白柚及其他柚類丹娜絲颱風延續性災損今公告現金救助明起受理申請。圖／農業局提供

台南白柚及其他柚類丹娜絲颱風延續性災損今公告現金救助明起受理申請。圖／農業局提供