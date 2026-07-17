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雲林婦人誤信假客服買蒜頭險被騙光積蓄 郵局到社區教長輩防詐

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
為提升長輩防詐意識，雲林郵局日前深入古坑鄉社區舉辦「郵我在、好安心」活動，透過寓教於樂方式傳授防詐知識。圖／雲林郵局提供
為提升長輩防詐意識，雲林郵局日前深入古坑鄉社區舉辦「郵我在、好安心」活動，透過寓教於樂方式傳授防詐知識。圖／雲林郵局提供

網路購物詐騙層出不窮，雲林縣斗六市一名張姓婦人日前在臉書購買蒜頭，誤信詐騙集團設下的「假賣場、假客服」陷阱，差點依指示操作ATM匯款，所幸警方及時攔阻，成功保住積蓄。為提升長輩防詐意識，雲林郵局日前深入古坑鄉社區舉辦「郵我在、好安心」活動，透過寓教於樂方式傳授防詐知識。

雲林郵局日前在古坑鄉高林社區發展協會舉辦「郵我在、好安心」防詐騙暨關懷獨居長者活動，除安排中強度有氧運動及甲骨文書法課程，也結合金融知識宣導，讓長輩在輕鬆互動中學習最新防詐觀念。

雲林郵局副理陳素燕帶領同仁向長者分享金融常識，並透過實際案例解析常見詐騙手法，包括假投資、假網拍、假客服及冒充親友借款等陷阱，提醒長者接獲可疑來電或訊息時務必提高警覺，避免因一時疏忽而遭受財產損失。

陳素燕表示，近年來詐騙案件層出不窮，民眾都有可能成為詐騙集團鎖定目標，其中獨居長者因資訊取得較少，更容易成為受害對象。中華郵政秉持企業社會責任與社區關懷理念，希望藉由防詐宣導活動，將正確觀念深植長者心中，降低受騙風險。

她指出，郵局同仁平時在第一線服務時，也經常發現民眾疑似遭詐騙而準備提領或匯款，因此除了提供金融服務，也肩負防詐守門員角色，希望透過持續深入社區宣導，協助長輩建立正確防詐觀念。

為提升長輩防詐意識，雲林郵局日前深入古坑鄉社區舉辦「郵我在、好安心」活動，透過寓教於樂方式傳授防詐知識。圖／雲林郵局提供
為提升長輩防詐意識，雲林郵局日前深入古坑鄉社區舉辦「郵我在、好安心」活動，透過寓教於樂方式傳授防詐知識。圖／雲林郵局提供

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