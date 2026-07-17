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阿里山奮起湖公廁改善完成 融入地景與山水美學

中央社／ 嘉義縣17日電

阿里山奮起湖第一停車場公廁改善工程完工，明天正式啟用。觀光署指出，公廁外觀融入地景與山水美學，引入自然光，解決幽暗、潮濕問題，全齡友善設計「零阻礙」。

阿里山國家風景區奮起湖第一停車場公廁去年7月4日開工，歷時281天工期，今年4月10日竣工，日前順利完成驗收，共耗資新台幣2800多萬元，明天正式開放啟用。

觀光署阿里山國家風景區管理處告訴中央社記者，公廁用水源自奮起湖在地簡易自來水，內部空間配置完善，女廁提供2間蹲式、3間坐式馬桶，男廁提供1間蹲式、1間坐式馬桶及6個小便斗。另外，增設1間配備有無障礙馬桶及洗手台、尿布台、兒童安全座椅、無障礙照護床及更衣台的多功能無障礙廁所。

阿里山國家風景區管理處指出，此工程設計展現4大特色，第一是「融入地景與山水美學」，外觀上半部以波浪造型格柵勾勒阿里山山巒疊翠的優美線條，下半部採用暖色調石材外牆呼應山林原始質感；第二是「自然光能與微風循環」，透過屋頂中央長條狀天窗引入自然光，搭配挑高斜屋頂與吊扇設計，可解決傳統公廁幽暗、潮濕與異味問題。

第三是「零阻礙」全齡友善設計，特別抬升廁所地坪與外部停車場達到完全平齊，免除階梯與斜坡障礙，並拓寬男女廁間與走道；第四是「智慧管理與現代化設備」，入口處配置智慧電子看板即時顯示可用廁間。

針對未來奮起湖是否增設其他公廁，阿里山國家風景區管理處表示，積極評估中；至於假日停車位不足問題，已著手改善奮起湖第一至第四停車場，以期提供更順暢的交通與觀光體驗，持續提升整體服務品質。

阿里山 奮起湖 公廁

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