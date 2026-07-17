花生油被忽視很久了 毒油風暴掀食安焦慮雲林力推國產花生油

中聯油脂問題油事件引發國人對食安高度關注，雲林縣政府今天舉辦「雲林純釀 安心守護」在地原料花生油品推廣記者會，縣長張麗善號召民眾以實際行動支持國產、安全、可溯源的花生油。她強調，雲林花生產量占全台約75%，在地花生油從原料、生產到檢驗層層把關，品質看得見，是民眾安心用油的最佳選擇。

張麗善今天與虎尾鎮農會、可味企業有限公司、喜笑花生、莿桐合作農場等業者共同推廣雲林在地好油，並與雲林縣農會總幹事陳志揚、虎尾鎮農會總幹事蔡武吉、土庫鎮農會總幹事黃萬聰及台灣在地農經整合協會秘書長吳瑞忠等人，一同呼籲消費者支持國產優質花生油，提升餐桌食安。

張麗善表示，近期問題油事件引發民眾憂心，雲林是全國最大的花生產地，花生產量占全台約75%，縣府長期輔導業者提升食品安全，鼓勵使用在地優質農產品發展加工品，希望透過嚴謹製程管理、完整生產履歷及公開檢驗資訊，讓消費者買得安心、吃得放心。

她指出，健康飲食的第一步就是選擇安全優質的食用油，雲林在地業者以百分之百國產花生製成花生油，不僅原料新鮮，也能減少運輸時間，品質更有保障。

其中，虎尾鎮農會推出全國第一瓶具有產銷履歷的冷壓初榨花生油，全程採低溫冷壓製程，可完整保留花生營養、不易氧化，並延長保存期限，更標榜「可以直接喝的油」，成為國產花生油的重要代表產品。

活動現場，虎尾鎮農會及莿桐合作農場也同步公開花生油「苯駢芘」未檢出檢驗報告，強調所有產品均經過嚴格檢驗，以天然、安全、純淨為核心理念，讓每一滴花生油都經得起檢驗。

虎尾鎮農會總幹事蔡武吉表示，花生油長期被市場忽視，但農會始終秉持良心製油，對自家冷壓花生油百分之百有信心，每批產品都送驗，不僅沒有黃麴毒素，也沒有檢出「苯駢芘」，希望消費者多支持國產優質花生油。

雲林縣政府今天舉辦「雲林純釀 安心守護」在地原料花生油品推廣記者會，縣長張麗善號召民眾以實際行動支持國產、安全、可溯源的花生油。記者陳雅玲／攝影

雲林縣政府今天舉辦「雲林純釀 安心守護」在地原料花生油品推廣記者會，縣長張麗善（左六）號召民眾以實際行動支持國產、安全、可溯源的花生油。記者陳雅玲／攝影