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清境農場不打烊到黃昏後 閉園時間變「雲端包場」策馬秘境

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
遊客騎馬行經觀山牧區、大風車等景點，在雲霧與夕陽交織的高山景致中享受限定旅程。圖／清境農場提供
遊客騎馬行經觀山牧區、大風車等景點，在雲霧與夕陽交織的高山景致中享受限定旅程。圖／清境農場提供

清境農場把閉園時間變成觀光資源！看準夏季避暑商機，自即日起至8月30日止，每周五、六下午5時閉園後推出「煙霞清境．雲端御馬」VIP體驗，邀遊客避開白天人潮，在近2000公尺高山策馬賞夕陽，享受20度天然冷氣般的雲端黃昏。

清境農場表示，青青草原位於海拔近2000公尺高山，夏季午後相較平地涼爽許多，尤其夕陽西下時，山間微風徐徐，氣溫舒適，是欣賞高山景色的最佳時刻。相較於平地騎馬容易受到烈日曝曬，高山黃昏騎乘更能享受自然環境帶來的清涼感。

「煙霞清境．雲端御馬」活動採預約制，每周五、六下午5時自觀山驛站出發，由專業教練帶領遊客展開約40分鐘客製化騎乘行程。活動路線行經觀山牧區、大風車及大自然劇場等清境代表景點，讓遊客在山林晚風中漫步，沿途欣賞中央山脈景致。

農場指出，黃昏時分的清境擁有不同於白天的魅力，當夕陽灑落群峰，雲霧與山巒交織出金色景觀，遊客不僅能體驗騎馬樂趣，也能透過慢步調旅程感受高山自然風光。

此外，參與活動的遊客還可獲得限定版「幸運小馬」紀念禮，增加旅程的收藏價值。農場希望藉由閉園後的限定體驗，吸引更多遊客探索清境夜間及黃昏觀光可能性，延長旅遊停留時間，帶動周邊住宿、餐飲等觀光效益。

清境農場表示，這項專案希望邀請遊客換個方式親近高山、策馬而行，從單純的景點遊覽，轉變為具有故事感與沉浸感的旅遊體驗，感受雲端牧場的獨特魅力。

清境農場將閉園後時段轉化為特色觀光資源，推出VIP預約制騎乘活動，打造高山黃昏體驗。圖／清境農場提供
清境農場將閉園後時段轉化為特色觀光資源，推出VIP預約制騎乘活動，打造高山黃昏體驗。圖／清境農場提供

清境農場閉園後推出「煙霞清境．雲端御馬」體驗，遊客可在黃昏時分策馬欣賞中央山脈夕陽美景。圖／清境農場提供
清境農場閉園後推出「煙霞清境．雲端御馬」體驗，遊客可在黃昏時分策馬欣賞中央山脈夕陽美景。圖／清境農場提供

遊客騎馬行經觀山牧區、大風車等景點，在雲霧與夕陽交織的高山景致中享受限定旅程。圖／清境農場提供
遊客騎馬行經觀山牧區、大風車等景點，在雲霧與夕陽交織的高山景致中享受限定旅程。圖／清境農場提供

清境農場

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