黃偉哲參加均衡台灣論壇 期盼國際經驗有助大南方綠色創生與城鄉翻轉

台南市長黃偉哲今天參加在歸仁舉行的「均衡台灣」論壇，以「從國際經驗看大南方綠色創生與城鄉翻轉」為主題，探討如何透過永續治理，打造兼顧地方振興與淨零碳排的大南方經濟體。黃偉哲表示，「均衡」是各級政府均需面對的議題，台南也面臨溪南、溪北需要均衡的問題。

黃偉哲說，這次座談從中央到地方，從業界、學界及媒體都經充分論述，能夠把目前台灣在產業、地理及人文上面臨需要均衡的問題提出探討。其實台灣面積非常小，理論上應該已經很均衡，但仍很難避免人口朝向北部集中、南部人口逐漸減少的現象。

黃偉哲指出，以整體台灣而言，在產業上需要如半導體S廊帶的均衡發展，在交通上如鐵路地下化及捷運需均衡配置，而在都市機能上，則需要更多商業及就業機會，讓台灣在人口面向更平均。同樣的在台南市，也面臨溪南、溪北需要均衡的問題。

黃偉哲說，「花若盛開、蝴蝶自來」，市府努力建構宜居城市，也期待中央財源分配應更合理反映地方承接國家戰略增加的治理成本，讓地方可投入道路、公共運輸、社宅、學校、醫療、托育、水利與行政服務，一般市民也可感受到就業機會與城市競爭力。

黃偉哲也提到「綠能是被謠言耽誤的能源」說法，他認為台南因有得天獨厚全台最長日照時間，為綠能提供非常好的發展環境，市府也致力推動例如公務機關建置較少爭議的屋頂型太陽能板。但政府要做的是，把制度建立好，避免不當的外力干預，讓綠能正常發展才是國家之福。

論壇與談人包括國發會副主委彭立沛、雲林縣副縣長陳璧君、JLL Global Insight Phil Ryan、成大都市計劃系教授級兼任專家趙正義等，主題聚焦「區域振興與淨零碳排雙軌併行」、「借鑒英國經驗打破城鄉衝突」等關鍵議題，期盼透過政策與實務深度交流，為台灣尋找國土均衡發展的落地解方。

黃偉哲參加均衡台灣論壇，要從國際經驗看大南方綠色創生與城鄉翻轉。圖／台南市政府提供