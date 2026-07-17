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嘉市科學168登場 黃敏惠邀親子放下3C玩科學

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市暑假年度科學盛事「2026嘉義市科學168教育博覽會」上午揭幕，今年活動以「科學永續、嘉倍共好」為主題，首度移師興嘉國小與民生國中，為期5天，規畫六大主軸、14項系列活動。圖／嘉市府提供
嘉義市暑假年度科學盛事「2026嘉義市科學168教育博覽會」上午揭幕，今年活動以「科學永續、嘉倍共好」為主題，首度移師興嘉國小與民生國中，為期5天，規畫六大主軸、14項系列活動。圖／嘉市府提供

嘉義市暑假年度科學盛事「2026嘉義市科學168教育博覽會」上午揭幕，今年活動以「科學永續、嘉倍共好」為主題，首度移師興嘉國小與民生國中，為期5天，規畫六大主軸、14項系列活動，包含科學闖關、科普教室、童軍樹攀、街頭科學秀、科學市集及星空電影院等豐富內容，打造寓教於樂科學嘉年華，首日吸引大批親子湧入體驗，校園充滿熱鬧歡樂氣氛。

博覽會規畫六大主軸、14項系列活動，涵蓋科學探索、跨域實作、科技體驗及全民參與，透過多元體驗，引導學生培養科學思維、創新能力及解決問題的素養，讓科學真正融入生活，而非侷限於課堂。開幕典禮，市長黃敏惠擲出模型飛機象徵第22屆科學168教育博覽會「飛越啟動」，現場邀請人氣昆蟲科普老師「昆蟲擾西」吳沁婕，透過生動有趣的方式介紹昆蟲、爬蟲與自然生態，吸引小朋友圍觀互動，讓開幕典禮充滿歡笑聲。

吳沁婕分享，自己小時候參加科展、擔任攤位解說，鼓勵孩子除參觀展覽，更可以想像自己是攤位主人，思考如何用簡單、有趣的方式介紹科學知識。她也希望喜歡分享、勇於表達的孩子，未來能投入科普推廣，讓更多人體會科學探索的樂趣。教育處指出，今年活動除平日豐富展區，假日推出限定版街頭科學秀、科學市集及星空電影院，讓民眾白天玩科學、晚上看電影，打造適合全家共遊的暑假活動。

黃敏惠說，科學168教育博覽會是嘉市推動科學教育重要品牌，今年首次走進興嘉國小與民生國中，2所校園共同化身大型「科學體驗館」，讓孩子暑假透過動手做、親身體驗，感受科學的魅力。科學168深耕地方教育，累積豐厚成果，許多曾參與活動孩子，如今回到現場擔任志工或解說員，分享學習歷程與科學帶來啟發，有市民笑稱自己是「玩科學168長大的」，正是活動深植人心的最佳證明。

為方便民眾參觀，活動期間提供免費接駁車服務，每日上午8時30分至下午5時行駛，假日配合星空電影院活動延長至晚間8時，接駁路線往返嘉義文創園區、垂楊國小側門（新民路）及民生國中；開車民眾可將車輛停放於運三壘球場停車場，再步行前往興嘉國小及民生國中參觀。活動資訊可至「嘉義市科學168教育博覽會」Facebook粉絲專頁查詢。

嘉義市暑假年度科學盛事「2026嘉義市科學168教育博覽會」上午揭幕，今年活動以「科學永續、嘉倍共好」為主題，首度移師興嘉國小與民生國中，為期5天，規畫六大主軸、14項系列活動。圖／嘉市府提供
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