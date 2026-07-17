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全台首創「南市警局×卡娜赫拉的小動物」 防詐應援包亮相

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導
歷經長達9個月的跨國溝通，「南市警局 × 卡娜赫拉的小動物」防詐應援組合包，今公開亮相，在市警局臉書官方粉絲頁限量20組首波抽獎活動。圖／台南市警察局提供
歷經長達9個月的跨國溝通，「南市警局 × 卡娜赫拉的小動物」防詐應援組合包，今公開亮相，在市警局臉書官方粉絲頁限量20組首波抽獎活動。圖／台南市警察局提供

台南市警局今正式發表全台首創、獨家跨海合作的「南市警局 × 卡娜赫拉的小動物」防詐宣導企畫。歷經長達9個月的跨國溝通，成功將民眾熟悉的可愛角色「P助與粉紅兔兔」換上帥氣的台灣警察制服，躍上台南安平古堡與盛夏繽紛的鳳凰花、阿勃勒花雨景致，熱情應援市民日常的防詐警覺。

台南市警局犯罪預防科指出，當初之所以挑選卡娜赫拉的小動物，希望找到癒療、溫暖、親切且熟悉的角色，再穿上象徵正義、執法，甚有距離感的警察制服，將兩者反差形象串聯起來，藉此吸引眾人眼球。且在沒有任何外包公關資源下，大膽敲門直接跨海投遞日文信件，信中的字字句句打動日方，開啟了這場極具意義的跨國合作案。

犯防科表示，配合日方精心繪製專屬宣導視覺圖像，我方提供完整的台灣警察制服規範與台南在地特色背景資料，讓卡娜赫拉老師量身繪製專屬台南的宣導圖文素材。「P助與粉紅兔兔」化身每日擔服巡邏勤務的員警，由資深學長帶領學弟妹，頂著南部炙熱晴朗豔陽穿梭古蹟紅磚巷弄及街道，守護台南的日常。

犯防科強調，後續實體宣導品的開發生產更是考驗的開始，為了通過日本授權方對於產品嚴格的國際審查標準，承辦團隊可謂費盡心思，不放過任何一個製作細節；歷經長達9個月的跨國溝通與反覆打磨，最終突破難關，成功將這套國際級的聯名宣導完美呈現在市民面前。

而這次配合宣導視覺圖像一起推出的限量「防詐應援組合包」，包括質感購物袋、彩色反光手環、安心防線文件夾、療癒應援貼紙組可愛貼紙等產品。

其中針對清晨與夜間外出的通勤、運動市民，則特別推出「彩色反光手環」，一拍即捲的趣味設計兼具高強度夜間反光，以及生活中永遠少了那麼一張的「療癒應援貼紙組」可愛貼紙，貼在於手機、筆電或安全帽上，在每日高頻率接觸的日常瞬間發揮溫暖示警功能。

市警局指出，今日起警察局臉書官方粉絲頁將同步辦理「防詐應援組合包」限量20組的首波抽獎活動，接下來持續有一系列網路活動，邀請全體市民、親子與年輕族群關注防詐議題，共同加入反詐應援的行列。

警察 台南

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