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阿里山遊客中心改造啟用 「Wood 1+1」木材展帶遊客認識森林

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
阿里山國家森林遊樂區遊客中心內部重新改造，今天正式啟用全新空間。圖／林業署嘉義分署提供
阿里山國家森林遊樂區遊客中心內部重新改造，今天正式啟用全新空間。圖／林業署嘉義分署提供

阿里山國家森林遊樂區遊客中心重新改造，今天正式啟用全新空間，引進「山林製造」品牌，並在二樓推出「Wood 1+1」木材主題展覽，透過展示木材紋理、加工工藝與生活應用，展示阿里山森林生態與林業發展歷史，讓國內外遊客都能感受阿里山林業文化魅力。

林業及自然保育署嘉義分署表示，阿里山國家森林遊樂區遊客中心以「旅遊服務、旅遊資訊、山林製造」三大主軸重新規畫空間，優化旅遊服務與資訊功能，打造兼具資訊、展示及休憩功能的服務據點，提供更完整的遊憩體驗，成為旅客造訪阿里山的第一站。

其中，二樓首度推出「Wood 1+1」展覽，以木材為核心主題，從原木紋理、木節及天然形態出發，介紹木材從森林資源到生活用品轉化歷程，並結合材料特性、工藝、美學及日常應用，帶領民眾重新認識木材價值，也展示段木香菇、森林養蜂等林下經濟品項。

林業及自然保育署嘉義分署指出，遊客中心除了提供旅遊諮詢、路線導覽等服務，也結合山林製造品牌商品展示與販售，以及森林生態、林業文化等資訊介紹，可讓遊客在入園前提前掌握阿里山自然環境與特色，透過選物、參觀及互動體驗，加深與森林的連結。

林業及自然保育署嘉義分署表示，近年國人親近山林風氣興盛，阿里山國家森林遊樂區是熱門旅遊景點，肩負森林保育、林業文化傳承及地方產業發展重要角色，遊客中心重新啟用將提升旅遊服務品質，也透過木材展覽與山林品牌，讓更多民眾從不同角度認識森林。

遊客中心二樓「Wood 1+1」展覽也展示段木香菇、森林養蜂等林下經濟品項及林業資材轉化為精油、生質炭過程。圖／林業署嘉義分署提供
遊客中心二樓「Wood 1+1」展覽也展示段木香菇、森林養蜂等林下經濟品項及林業資材轉化為精油、生質炭過程。圖／林業署嘉義分署提供

遊客中心二樓「Wood 1+1」展覽透過材料特性、加工、設計與日常使用情境，展示木材價值與美學。圖／林業署嘉義分署提供
遊客中心二樓「Wood 1+1」展覽透過材料特性、加工、設計與日常使用情境，展示木材價值與美學。圖／林業署嘉義分署提供

遊客中心提供遊憩諮詢與旅遊導引服務，也進駐「山林製造」品牌。圖／林業署嘉義分署提供
遊客中心提供遊憩諮詢與旅遊導引服務，也進駐「山林製造」品牌。圖／林業署嘉義分署提供

遊客中心以旅遊服務、旅遊資訊、山林製造為三大核心，優化遊客進入阿里山的第一站空間。圖／林業署嘉義分署提供
遊客中心以旅遊服務、旅遊資訊、山林製造為三大核心，優化遊客進入阿里山的第一站空間。圖／林業署嘉義分署提供

森林遊樂區 阿里山 嘉義

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