快訊

辛苦存近3萬LINE POINTS全歸零！她崩潰求救 官方揭殘酷規定

外資沒搞懂魏哲家的目標！分析師曝理由：留意台積電買點

陪伴30年…台灣國民泡麵停產 網哭：從小吃到大的回憶

聽新聞
0:00 / 0:00

虎尾去年中元祭曾熱昏人 公所今獲捐贈水冷通風設備抗暑

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
連日高溫，雲林縣虎尾鎮公所獲企業捐贈水冷、通風設備。記者陳雅玲／攝影
連日高溫，雲林縣虎尾鎮公所獲企業捐贈水冷、通風設備。記者陳雅玲／攝影

全台連日高溫，中央氣象署持續對多縣市發布高溫資訊，戶外體感溫度逼近40度。雲林縣虎尾鎮去年中元祭期間就曾有民眾因高溫中暑昏倒，納骨塔、鎮民廣場、632高地公園等公共場域也因無空調，每逢大型活動都得租借通風設備應急，鎮公所今獲企業捐贈水冷扇及強力通風扇，將優先配置於鎮民廣場、632高地公園等地，及大型戶外活動機動調度使用。

捐贈儀式今天在虎尾鎮民廣場舉行，由翊豐通風股份有限公司、獅皇水冷扇斗六展示中心共同捐贈市價約50萬元的工業級水冷扇及強力通風扇共29台。活動現場雖搭設棚架，但高溫依舊逼人，出席人員個個汗流浹背，鎮長林嘉弘的上衣也被汗水浸濕。當通風扇現場開機測試後，眾人立刻圍到風扇前吹風消暑，成為記者會最真實的「高溫寫照」。

林嘉弘表示，近年極端高溫愈來愈頻繁，鎮內不少公共空間受限於遮蔭不足及通風設備缺乏，不論室內或戶外都容易悶熱，不僅影響民眾洽公、休憩及參與活動的舒適度，也增加第一線工作人員的負擔。

他說，去年中元祭活動期間，就曾有民眾因高溫中暑昏倒；納骨塔因沒有空調設備，每逢祭祀旺季更是悶熱難耐。過去公所在戶外舉辦活動，租用水冷扇半天就要花費2000元至4000元，每台設備市價約1萬至2萬元，長期租借成本相當可觀。此次企業捐贈，不僅可節省公帑，也能有效改善公共場域降溫需求。

公所表示，29台設備將優先配置於鎮民廣場、632高地公園、調解協調空間、納骨塔、清潔隊資源回收場及虎尾廳等公共場所，其中約10台將保留作為中元祭、演唱會及大型戶外活動的機動支援設備，可依活動需求彈性調度。

獅皇水冷扇斗六展示中心執行長康馨尹表示，今年夏季高溫明顯比往年嚴峻，不少民眾反映家中即使開冷氣仍感到悶熱，因此開始添購水冷扇、通風設備輔助降溫，今年業績較去年同期成長約兩成。公司秉持「取之社會、用之社會」理念，未來也將持續關注地方需求，在能力範圍內提供協助。

虎尾鎮民代表會主席陳明聖表示，政府資源有限，感謝企業以實際行動改善公共場域環境，不僅展現企業社會責任，也讓更多鄉親直接受惠。

連日高溫，雲林縣虎尾鎮公所獲企業捐贈水冷、通風設備，今捐贈記者會遇上高溫炎熱氣候，通風扇一開機，鎮長林嘉弘（左二）與眾人立刻圍在風扇前吹風。記者陳雅玲／攝影
連日高溫，雲林縣虎尾鎮公所獲企業捐贈水冷、通風設備，今捐贈記者會遇上高溫炎熱氣候，通風扇一開機，鎮長林嘉弘（左二）與眾人立刻圍在風扇前吹風。記者陳雅玲／攝影

連日高溫，雲林縣虎尾鎮公所獲企業捐贈水冷、通風設備，今捐贈記者會遇上高溫炎熱氣候，有民眾手持扇子搧風降溫。記者陳雅玲／攝影
連日高溫，雲林縣虎尾鎮公所獲企業捐贈水冷、通風設備，今捐贈記者會遇上高溫炎熱氣候，有民眾手持扇子搧風降溫。記者陳雅玲／攝影

連日高溫，雲林縣虎尾鎮公所獲企業捐贈水冷、通風設備，今捐贈記者會遇上高溫炎熱氣候，鎮長林嘉弘（右）的上衣也被汗水浸濕，左為虎尾鎮民代表會主席陳明聖。記者陳雅玲／攝影
連日高溫，雲林縣虎尾鎮公所獲企業捐贈水冷、通風設備，今捐贈記者會遇上高溫炎熱氣候，鎮長林嘉弘（右）的上衣也被汗水浸濕，左為虎尾鎮民代表會主席陳明聖。記者陳雅玲／攝影

連日高溫，雲林縣虎尾鎮公所獲企業捐贈水冷、通風設備，鎮長林嘉弘（左）致贈業者感謝狀。記者陳雅玲／攝影
連日高溫，雲林縣虎尾鎮公所獲企業捐贈水冷、通風設備，鎮長林嘉弘（左）致贈業者感謝狀。記者陳雅玲／攝影

連日高溫，雲林縣虎尾鎮公所獲企業捐贈水冷、通風設備，今捐贈記者會遇上高溫炎熱氣候，通風扇一開機，眾人立刻圍上前吹風。記者陳雅玲／攝影
連日高溫，雲林縣虎尾鎮公所獲企業捐贈水冷、通風設備，今捐贈記者會遇上高溫炎熱氣候，通風扇一開機，眾人立刻圍上前吹風。記者陳雅玲／攝影

高溫 納骨塔

延伸閱讀

高溫帶旺消暑商機 好市多冰品、涼感家居與戲水用品熱銷

新北最大地下滯洪池啟用 侯友宜宣布8億蓋鳳鳴運動中心

北市社子37.4度！西南風沉降全台熱爆 13縣市亮燈號

日本酷熱持續！東京恐迎今年首個「猛暑日」 1周中暑送醫破4千人

相關新聞

食安不能等7天...台南藍營促建地方自主檢驗能力 衛生局：納評估

中聯油脂問題油品案件延燒，台南市多位國民黨市議員、議員參選人今聯合開記者會，要求衛生局擴增檢驗中心檢驗量能，並增購檢驗食安儀器，避免因等待委外實驗室化驗結果，造成食安有嚴重時間落差。對此，南市衛生局回應，會納入評估。

全台首創「南市警局×卡娜赫拉的小動物」 防詐應援包亮相

台南市警局今正式發表全台首創、獨家跨海合作的「南市警局 × 卡娜赫拉的小動物」防詐宣導企畫。歷經長達9個月的跨國溝通，成功將民眾熟悉的可愛角色「P助與粉紅兔兔」換上帥氣的台灣警察制服，躍上台南安平古堡與盛夏繽紛的鳳凰花、阿勃勒花雨景致，熱情應援市民日常的防詐警覺。

阿里山遊客中心改造啟用 「Wood 1+1」木材展帶遊客認識森林

阿里山國家森林遊樂區遊客中心重新改造，今天正式啟用全新空間，引進「山林製造」品牌，並在二樓推出「Wood 1+1」木材主題展覽，透過展示木材紋理、加工工藝與生活應用，展示阿里山森林生態與林業發展歷史，讓國內外遊客都能感受阿里山林業文化魅力。

虎尾去年中元祭曾熱昏人 公所今獲捐贈水冷通風設備抗暑

全台連日高溫，中央氣象署持續對多縣市發布高溫資訊，戶外體感溫度逼近40度。雲林縣虎尾鎮去年中元祭期間就曾有民眾因高溫中暑昏倒，納骨塔、鎮民廣場、632高地公園等公共場域也因無空調，每逢大型活動都得租借通風設備應急，鎮公所今獲企業捐贈水冷扇及強力通風扇，將優先配置於鎮民廣場、632高地公園等地，及大型戶外活動機動調度使用。

巨大外星人出沒！「風吹七Go」七股鹽山風箏嘉年華登場

外星人出沒、太空梭升空，今年夏天，七股鹽山把天空變成最魔幻的派對！一年一度的「風吹七Go」七股鹽山風箏嘉年華，7月18日起連續三個週末登場，臺鹽再度攜手亞洲國際風箏聯合會，帶來數十款巨型造型風箏輪番升空，打造今夏最吸睛好拍的打卡熱點，邀請全國民眾走進七股鹽山，享受愜意的追風之旅。

崑大空設系團隊打造藝術光影 點亮台南月津港橋成新地標

台南鹽水月津港親水公園遭丹娜絲颱風損害，市府推動災後月津港水域景觀改善計畫、「常設藝術裝置」委託崑山科大空間設計系團隊，完成橋梁燈光藝術作品「朋友」、「光華」前晚點燈展出。校方表示，這展現了空設系多年深耕設計教育、連結地方創生及實踐大學社會責任成果。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。