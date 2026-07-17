虎尾去年中元祭曾熱昏人 公所今獲捐贈水冷通風設備抗暑

全台連日高溫，中央氣象署持續對多縣市發布高溫資訊，戶外體感溫度逼近40度。雲林縣虎尾鎮去年中元祭期間就曾有民眾因高溫中暑昏倒，納骨塔、鎮民廣場、632高地公園等公共場域也因無空調，每逢大型活動都得租借通風設備應急，鎮公所今獲企業捐贈水冷扇及強力通風扇，將優先配置於鎮民廣場、632高地公園等地，及大型戶外活動機動調度使用。

捐贈儀式今天在虎尾鎮民廣場舉行，由翊豐通風股份有限公司、獅皇水冷扇斗六展示中心共同捐贈市價約50萬元的工業級水冷扇及強力通風扇共29台。活動現場雖搭設棚架，但高溫依舊逼人，出席人員個個汗流浹背，鎮長林嘉弘的上衣也被汗水浸濕。當通風扇現場開機測試後，眾人立刻圍到風扇前吹風消暑，成為記者會最真實的「高溫寫照」。

林嘉弘表示，近年極端高溫愈來愈頻繁，鎮內不少公共空間受限於遮蔭不足及通風設備缺乏，不論室內或戶外都容易悶熱，不僅影響民眾洽公、休憩及參與活動的舒適度，也增加第一線工作人員的負擔。

他說，去年中元祭活動期間，就曾有民眾因高溫中暑昏倒；納骨塔因沒有空調設備，每逢祭祀旺季更是悶熱難耐。過去公所在戶外舉辦活動，租用水冷扇半天就要花費2000元至4000元，每台設備市價約1萬至2萬元，長期租借成本相當可觀。此次企業捐贈，不僅可節省公帑，也能有效改善公共場域降溫需求。

公所表示，29台設備將優先配置於鎮民廣場、632高地公園、調解協調空間、納骨塔、清潔隊資源回收場及虎尾廳等公共場所，其中約10台將保留作為中元祭、演唱會及大型戶外活動的機動支援設備，可依活動需求彈性調度。

獅皇水冷扇斗六展示中心執行長康馨尹表示，今年夏季高溫明顯比往年嚴峻，不少民眾反映家中即使開冷氣仍感到悶熱，因此開始添購水冷扇、通風設備輔助降溫，今年業績較去年同期成長約兩成。公司秉持「取之社會、用之社會」理念，未來也將持續關注地方需求，在能力範圍內提供協助。

虎尾鎮民代表會主席陳明聖表示，政府資源有限，感謝企業以實際行動改善公共場域環境，不僅展現企業社會責任，也讓更多鄉親直接受惠。

連日高溫，雲林縣虎尾鎮公所獲企業捐贈水冷、通風設備，今捐贈記者會遇上高溫炎熱氣候，通風扇一開機，鎮長林嘉弘（左二）與眾人立刻圍在風扇前吹風。記者陳雅玲／攝影

連日高溫，雲林縣虎尾鎮公所獲企業捐贈水冷、通風設備，今捐贈記者會遇上高溫炎熱氣候，有民眾手持扇子搧風降溫。記者陳雅玲／攝影

連日高溫，雲林縣虎尾鎮公所獲企業捐贈水冷、通風設備，今捐贈記者會遇上高溫炎熱氣候，鎮長林嘉弘（右）的上衣也被汗水浸濕，左為虎尾鎮民代表會主席陳明聖。記者陳雅玲／攝影

連日高溫，雲林縣虎尾鎮公所獲企業捐贈水冷、通風設備，鎮長林嘉弘（左）致贈業者感謝狀。記者陳雅玲／攝影