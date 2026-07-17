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東石海之夏18日登場 推出42米獨角獸急速滑水道

中央社／ 嘉義縣17日電

「2026東石海之夏」明天在東石漁人碼頭開幕，嘉縣府今年以「小孩放電、大人吶喊」為主題，推出「42米獨角獸急速滑水道」結合美食市集與演唱會，打造暑假濱海嘉年華。

嘉義縣文化觀光局今天發布新聞稿表示，「2026東石海之夏」活動日期為明、後兩天及7月25、26日。

文觀局強調，今年「東石海之夏」在親子設施規格再創紀錄，活動期間每日下午2時起，現場化身為最狂的「清涼放電區」。主打「42米獨角獸急速滑水道」，體驗極速俯衝的清涼快感；還有「奇幻漂流搖搖船」及「歡樂沁涼戲水池」，讓孩子們盡情放電。

文觀局指出，特色美食市集則集結50家嘉義在地知名商圈業者及充滿文創氛圍的「能量小市集」，讓民眾一邊逛、一邊品味嘉義在地特色。邀請多家夜市人氣名店進駐，推出多款限定「海之夏」特色美食。

此外，明天由實力派「情歌王子」陳勢安擔綱演唱會壓軸，帶來多首膾炙人口的經典情歌。同時邀請新世代女團「幽靈水晶」、實力派新星林茉曦，以及禾羽、小銘等藝人輪番接力演出，以流行音樂點燃夏夜熱情。

文觀局邀請全國鄉親明天起相約東石漁人碼頭，吹海風、聽音樂、大啖鮮蚵美食，展開一場最Chill的暑假海岸之旅。活動詳情請關注「慢遊嘉義」Facebook粉絲專頁及文觀局官網。

嘉義縣警局朴子分局表示，海之夏活動26日晚上在東石港施放海上大型煙火秀，當天實施交通疏導管制措施，彩霞大道沿線兩側均禁止停車，觀海三路至黎明七路嚴禁停車及設攤，違者警方將加強取締告發，如有妨礙通行，將予移置；另南、北堤防道路管制不得停車，請用路人遵守。

東石 嘉義 市集

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