台南男童私托死亡 保母無照將被開罰及公布姓名

台南市一名1歲多男童15日在安南區私人托育住家失去呼吸心跳，送醫到院前死亡，台南市政府社會局調查，這名保母無照共收托3名幼兒，將依法開罰新台幣6萬元及公布姓名。

這名男童13日被送到私托住家，保母15日報案指稱男童無呼吸心跳，緊急送醫仍無法挽回生命，警方已報請台南地檢署偵辦；但消息昨天曝光後，立刻在網路瘋傳，甚至保母住址都被公布，3名男子昨晚更朝保母家丟雞蛋、撒冥紙後被逮送辦。

社會局今天告訴中央社記者，社會局15日獲報後，立即會同警方查處李姓保母，李女共收托3名幼兒，除死亡男童，還有2名受托幼兒，已通知家長接回照顧。

社會局調查，李女未取得托育人員技術士證，也未辦理居家托育服務登記，卻擅自收托三等親以外幼兒，違反兒少權法規定，待行政流程結束，社會局將依法裁處6萬元罰鍰及公布姓名。

至於男童死亡原因及相關刑事責任，社會局表示，全案由南檢偵辦，若被認定另有違反兒少權法第49條對兒童確有不正當行為情事，最高可處60萬元罰鍰。