巨大外星人出沒！「風吹七Go」七股鹽山風箏嘉年華登場

外星人出沒、太空梭升空，今年夏天，七股鹽山把天空變成最魔幻的派對！一年一度的「風吹七Go」七股鹽山風箏嘉年華，7月18日起連續三個週末登場，臺鹽再度攜手亞洲國際風箏聯合會，帶來數十款巨型造型風箏輪番升空，打造今夏最吸睛好拍的打卡熱點，邀請全國民眾走進七股鹽山，享受愜意的追風之旅。

今年活動規劃三大主題展演，每週都有不同驚喜。7月18日、19日率先登場的「海的呼喚」，巨型鯨魚、虎鯨、水母等海洋風箏迎風飛舞，把藍天化作空中海洋；7月25日、26日全新推出的「太空冒險」，15公尺長「星際迷航企業號」星艦風箏與18公尺的太空梭凌空翱翔，外星人駕飛船穿梭，太空人漫步天際，上演一場充滿想像的宇宙對決。8月1日、2日壓軸登場的「寵物派對」，各式萌趣動物風箏齊聚天空，一秒變身「鹽山動物園」，陪你療癒一夏！

臺鹽表示，「風吹七Go」已成七股鹽山夏季代表性活動，每年都吸引大批遊客前來追風、拍照。活動期間每天上午11點安排風箏試飛，下午1點30分至5點正式展演；臺鹽人氣商品「台塩海洋鹼性離子水」也化身巨型風箏，全天候悠遊天際。園區還有天日曬鹽體驗、鹽文化展區及多項親子遊憩設施，搭配鹹冰棒、雪花鹽膠原蛋白霜淇淋、鹽滷豆花等七股鹽山限定美食，讓民眾輕鬆暢遊一整天。

暑假來七股鹽山，不只追風，更能一路玩到8月底。「2026臺南七股海鮮節」及「2026一見雙雕藝術季」陸續登場；其中，海鮮節壓軸活動「七寶宴」將於8月9日在七股鹽山席開120桌，邀民眾大啖在地海味。配合海鮮節系列活動，七股鹽山推出專屬優惠，凡出示活動相關票券，即可享冰鹽滷咖啡第2杯半價等多項優惠。

七寶宴當天，辦桌賓客還可享原價250元的「台鹽膠原草本雙蜂膠抗敏感護牙齦牙膏」89元限量超值特惠；主廚入菜使用的「鮮選我塩麴」，也推出單瓶189元、兩瓶350元優惠，讓民眾在家能輕鬆自製鹽麴料理。7、8月期間，台塩生技七股、布袋門市同步推出「鹽田好日子」社區回饋活動，多款人氣商品祭出限時優惠。

南台灣夏日玩法精彩豐富，七股鹽山首度攜手頑皮世界推出「玩水追風」跨園區遊程，搭配頑皮世界「冰品涼水祭」，7月18日至8月31日期間，憑頑皮世界門票至七股鹽山，可享遊園小火車買1送1、鹹冰棒折價5元及天日曬鹽體驗加贈鹽御守等優惠；遊客至頑皮世界出示七股鹽山打卡畫面，還可獲贈30元消費券。臺鹽公司邀請民眾串遊兩大經典景點，玩水消暑、追風賞景，一次感受南台灣的夏日魅力。