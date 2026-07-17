崑大空設系團隊打造藝術光影 點亮台南月津港橋成新地標

台南鹽水月津港親水公園遭丹娜絲颱風損害，市府推動災後月津港水域景觀改善計畫、「常設藝術裝置」委託崑山科大空間設計系團隊，完成橋梁燈光藝術作品「朋友」、「光華」前晚點燈展出。校方表示，這展現了空設系多年深耕設計教育、連結地方創生及實踐大學社會責任成果。

月津港燈節是台灣代表性的國際光影藝術活動，吸引國內外藝術家參與創作。歷年作品多屬展期限定藝術裝置，展覽結束即拆除。

文化局希望規畫「常設公共藝術」、打造兼具藝術性、公共性與地方特色的橋樑光環境，讓藝術真正融入居民生活，成為鹽水的重要城市景觀。委託空設系吳基正老師打造融合公共藝術、光環境設計、地方文化的永續作品，為月津港災後景觀注入新生命。

吳基正表示，位於曲橋的作品「朋友」，以兩個「月」字所構成的雙月意象作為創作核心，利用橋梁欄杆結構，配置大小不同的圓形燈光裝置，沿橋面兩側交錯排列，如同兩輪明月彼此陪伴，相互照耀。

月相盈虧象徵人生不同階段情感變化，拱形半圓燈光線條則描繪友誼歷經時間淬鍊後的溫暖與包容。當民眾漫步橋上，兩側漂浮的月光與水面金黃色倒影相互映照，形成沉浸式光影體驗，傳遞「朔、眉、弦、望，一個月」所蘊含的時間循環與友情長存。

另一渡漕橋作品「光華」，則以鹽水最具代表性的民俗文化「鹽水蜂炮」為靈感，作品運用金屬燈光框架與十字交叉構成，重新演繹蜂炮城堅固且充滿能量的結構意象。透過智慧燈光編程，呈現蜂炮齊發時瞬間閃光、光點跳躍及殘影流動的節奏，將傳統火光轉化為現代光影藝術。

吳基正說，公共藝術最大的價值，不只是創造視覺美感，而是在地方文化、公共空間與居民情感間建立長久連結。因此設計團隊從地方歷史、人文特色及空間環境出發，希望透過光影重新詮釋鹽水的文化記憶，使藝術成為居民每天都能感受的生活風景。

他說，兩件作品著重工程技術與永續理念。採用耐候性金屬材料、高效節能LED燈具及智慧燈光控制系統，並通過專業結構安全認證。採取可逆式施工，降低對橋樑本體與自然環境影響，兼顧公共安全、生態保護及後續維護管理需求，也保留未來燈節策展彈性，展現公共藝術與永續設計並重新典範。

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「光華」運用金屬燈光框架與十字交叉構成，演繹蜂炮城堅固且充滿能量的結構意象。圖／校方提供

「光華」未點燈狀態，以鹽水最具代表性的民俗文化「鹽水蜂炮」為創作靈感。圖／校方提供

作品「光華」運用金屬燈光框架與十字交叉構成，重新演繹蜂炮城堅固且充滿能量的結構意象。圖／校方提供