蘭潭滿庫溢流湖光山色再現 音樂噴泉下月重啟璀璨迎客

受上個月梅雨鋒面、西南氣流及颱風外圍環流，帶來豐沛雨量挹注，嘉義水情大幅改善，仁義潭與蘭潭2座水庫蓄水量快速回升，成功擺脫5月枯水期水位逼近低點窘境。其中，嘉市蘭潭水庫蓄水率達100%滿庫，水公司啟動自由溢流機制，降低壩體壓力。水情回穩，市府規畫下月重啟蘭潭音樂噴泉。

市府表示，目前正全面檢修噴泉設備及測試運轉，下周安排噴頭、燈光、管線及控制系統等設備全面測試，確認運作穩定、安全無虞後，8月中旬恢復

演出，實際開放日期將視測試結果另行公告。正值暑假旅遊旺季，蘭潭音樂噴泉重新開放後，可望再度成為嘉市夜間觀光亮點，吸引市民及外地遊客前往欣賞璀璨水舞。

有「嘉義市後花園」美譽的蘭潭，擁有優美湖光山色與豐富自然景觀，是市民休憩及遊客造訪的人氣景點。全長約12.5公里的環潭自行車道沿著湖岸蜿蜒而行，沿途林蔭盎然、景色宜人，並設有YouBike 租借站，方便民眾騎乘單車悠遊湖畔，飽覽蘭潭四季不同風貌。

其中最具代表性的蘭潭音樂噴泉，是全國最大的常設型戶外音樂噴泉，每晚可噴射最高約50公尺水柱，搭配音樂節奏、燈光變化與水舞演出，營造浪漫且震撼的視覺效果，長年深受民眾喜愛，也是嘉義市重要的夜間觀光品牌。

市府指出，音樂噴泉恢復運作後，將比照原有展演模式，每場演出約10分鐘，搭配3首樂曲及燈光水舞效果。夏令時間（4月至9月）固定晚間7時30分、8時30分及9時30分各演出一場，邀請民眾把握暑假時光，到藍潭欣賞夜間水舞、漫步湖畔，感受嘉義市兼具自然與藝術的夜間觀光魅力。

蘭潭滿庫溢流湖光山色再現，音樂噴泉下月重啟璀璨浪漫迎客。記者魯永明／攝影

蘭潭滿庫溢流湖光山色再現，音樂噴泉下月重啟璀璨浪漫迎客。記者魯永明／攝影

蘭潭滿庫溢流湖光山色再現，音樂噴泉下月重啟璀璨浪漫迎客。記者魯永明／攝影