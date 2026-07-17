台南城西掩埋場「黑水溝」清淤 環保局長：若查有偷排我辭職

台南安南區城西垃圾掩埋場周邊的潮汐溝近期水質混濁，遭質疑流出黑水變「黑水溝」，環保局澄清廢水無外洩，疑慮依舊難解，昨邀議員、居民等會勘，當場澄清是潮汐溝渠水門長期淤積，導致有機物自然分解所致；議員則要求全面檢測汙水設施效能。

南市環保局長許仁澤說，上月發現潮汐溝水色變化就啟動應變，完成掩埋場周邊潮汐溝封閉、阻斷及管阻設施外，不再與外部水體接觸，昨上午開協調會達成即刻啟動潮汐溝渠水門清淤共識，未來兩天針對關鍵點位採樣，進一步釐清汙染源。

水利署第六河川分署表示，今將派挖土機進場，優先清除水門周邊漂流木、竹枝及淤泥等障礙物，後續研擬長期導流改善工程，降低因退潮時漂流物及泥沙持續淤積情形。

市議員盧崑福、李中岑、郭信良，以及民眾黨市議員參選人江明宗等人昨下午與環保局、第六河川分署、林業及自然保育署等單位實地勘查。

郭信良表示，若確定是潮汐溝渠水門長期淤塞造成，要立即清除水門淤積，且重新檢討掩埋場汙水處理量能是否不足、場內抽水設備有無因規格不足導致廢水無法及時送往處理廠而發生滲漏或外溢。

南市府城養殖漁業發展協會理事長郭坤山說，城西掩埋場周邊潮汐溝部分由環保局及林保署共用，目前水質不僅呈現汙濁，也未達養殖戶期待的用水品質，未來排放水質要符合養殖用水標準，並設長期監測點。

環保局說明，掩埋場汙水設施透過支、幹管系統，將廢水匯集至門口集水井，再統一輸送至處理廠，目前每天核可處理量為七六○公噸，年平均處理量穩定維持在七百至七二○公噸之間；而處理後的廢水中，每天約三百公噸可達排放標準，其餘約四百公噸經二級生物處理後，依規範回流至掩埋面進行滲透處理，並兼具灑水功能以防範掩埋場火警。

對網路先前流傳「市府趁颱風前偷排黑水」指控，許仁澤說，若環保局有任何違法偷排行為「我願負起責任辭職下台」。