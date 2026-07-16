無人機成近期熱門產業 翁章梁：國家戰略政策應由中央主導

嘉義縣發展無人機產業，在朴子市打造亞洲無人機研究創新中心，吸引55家業者進駐，提供預約參觀服務；另在民雄鄉打造航太園區，建造軍規無人機研發與測試基地，並規畫無人機及零組件生產基地。翁章梁認為，無人機是國家重要戰略產業，應由中央主導，並由法人接手。

縣府將體育大學太保閒置校區改造為亞創中心，整理教室提供55家廠商進駐辦公，地下室由教育部補助設置大型低速風洞，另交通部、經濟部及教育部也設置辦公室，提供廠商相關協助；同時也在校區戶外場地打造2處小型試飛場，供廠商測試無人機，調整飛行參數。

此外，行政院也投入68億元打造民雄航太園區工程如期進行，東側園區建置中科院辦公大樓、軍規無人機研發與測試基地，近期將正式啟用；同時也開始建造西側無人機及零組件生產基地，未來作為招商產業區，開放無人機上下游廠商進駐，打造完整無人機產業聚落。

翁章梁說，無人機是國家重要戰略產業，應由中央主導、地方協助，亞創中心作為全台無人機業者對外展示的「櫥窗」，啟用至今接待歐盟經貿辦事處、波蘭、捷克、德國、日本等超過36個國際訪團，他認為地方沒有能力主導這件事，未來建議成立法人，或由金屬研究中心接手。