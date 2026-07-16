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台南高鐵特區活動托育需求日增 將建多功能活動中心與公托設施

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南歸仁高鐵特區活動托育需求日增，陳皇宇要求新建多功能活動中心、增建公托設施。圖／陳皇宇提供
台南歸仁高鐵特區活動托育需求日增，陳皇宇要求新建多功能活動中心、增建公托設施。圖／陳皇宇提供

台南歸仁高鐵特區人口持續成長、公共托育需求日增。市議員陳皇宇表示，他長期關注經積極奔走，已成功爭取高鐵特區增設多功能活動中心及公共托育設施。

該公托空間將納入歸仁區大台南智慧多功能活動中心整體規畫，整體公托建設經費中央補助3000多萬。陳皇宇說，未來活動中心二樓設置公共托育服務，為地方幼兒家庭提供更便利且優質的托育選擇。

陳皇宇表示，高鐵特區及沙崙智慧綠能科學城持續發展，吸引大量年輕家庭進駐，地方對托育、教育及生活服務需求也逐漸增加。因此他積極爭取市府在公共建設規畫時同步納入公托空間，希望提前完善育兒服務機能，讓年輕家庭能安心在歸仁生活、工作。

他說，公共托育是支持家庭生養的重要政策，但近年公托布建資源逐漸有限，明年中央也未新增公共托育建置經費。在此艱難情況仍能成功卡位、爭取到中央補助並將公托納入難能可貴。完工後預估可提供約60名幼兒收托服務，將大幅提升歸仁地區的托育量能，實質減輕家長負擔。

陳皇宇表示，為加速推動，歸仁區公所6日已召開活動中心新建工程委託規畫設計監造案先期討論會議，目前工程已開設設計規畫，預計2028年中完工，屆時二樓公托空間將成為高鐵特區重要育兒支持據點。

台南歸仁高鐵特區活動托育需求日增，陳皇宇會勘新建多功能活動中心用地。圖／陳皇宇提供
台南歸仁高鐵特區活動托育需求日增，陳皇宇會勘新建多功能活動中心用地。圖／陳皇宇提供

台南歸仁高鐵特區活動托育需求日增，相關單位開協調會。圖／陳皇宇提供
台南歸仁高鐵特區活動托育需求日增，相關單位開協調會。圖／陳皇宇提供

台南歸仁高鐵特區活動托育需求日增，陳皇宇要求新建多功能活動中心、增建公托設施。圖／陳皇宇提供
台南歸仁高鐵特區活動托育需求日增，陳皇宇要求新建多功能活動中心、增建公托設施。圖／陳皇宇提供

台南 高鐵 托育

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