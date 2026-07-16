台南城西焚化廠更新爐試燒 91萬噸垃圾山拚10年去化

嘉義縣發展無人機產業，在朴子市打造亞洲無人機研究創新中心，吸引55家業者進駐，提供預約參觀服務；另在民雄鄉打造航太園區，建造軍規無人機研發與測試基地，並規畫無人機及零組件生產基地。翁章梁認為，無人機是國家重要戰略產業，應由中央主導，並由法人接手。

2026-07-16 18:39