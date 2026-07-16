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台南城西焚化廠更新爐試燒 91萬噸垃圾山拚10年去化

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南市目前暫置垃圾量約達91.5萬公噸，隨著城西焚化廠更新爐已開始試燒，環保局預估，暫置需約8至10年可逐步消化完畢。記者萬于甄／攝影
台南市目前暫置垃圾量約達91.5萬公噸，隨著城西焚化廠更新爐已開始試燒，環保局預估，暫置需約8至10年可逐步消化完畢。記者萬于甄／攝影

城西垃圾掩埋場去年3月至今年2月，一年來5度起火，消防人員疲於奔波，更讓附近居民忍受惡臭。為補足垃圾處理缺口，環保局推動城西垃圾焚化廠更新爐BOT案，今年2月點火試運轉階段，目前已試燒，預計今年底營運，全市三座焚化爐，每年可處理76萬公噸垃圾。

環保局指出，台南市目前每天垃圾產生量約達1800公噸，目前城西、永康2座焚化廠每天僅約可處理1350公噸，分別處理600公噸、750公噸，在城西焚化廠更新爐完工後，搭配舊爐接續營運及永康焚化爐，全市3座焚化爐合計每年可處理約76萬公噸垃圾。

環保局也提到，城西焚化廠更新爐採全國首創「垃圾前處理分選設備」，未來3座焚化爐每年可處理垃圾量較預估65.7萬公噸具備約10.3萬公噸處理餘裕，而目前全市暫置垃圾約91.5萬公噸，預估約8至10年可逐步消化完畢。

環保局許仁澤提到，城西掩埋場主要掩埋一般生活垃圾，事業廢棄物均直接送往焚化廠處理，目前隨著焚化廠更新爐已開始試燒，垃圾量將不再持續增加，市府也將優先去化裸露垃圾及堆置物，依環境部要求逐步降低裸露面積，加速改善現場環境。

台南 焚化爐

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