聽新聞
0:00 / 0:00
台南城西焚化廠更新爐試燒 91萬噸垃圾山拚10年去化
城西垃圾掩埋場去年3月至今年2月，一年來5度起火，消防人員疲於奔波，更讓附近居民忍受惡臭。為補足垃圾處理缺口，環保局推動城西垃圾焚化廠更新爐BOT案，今年2月點火試運轉階段，目前已試燒，預計今年底營運，全市三座焚化爐，每年可處理76萬公噸垃圾。
環保局指出，台南市目前每天垃圾產生量約達1800公噸，目前城西、永康2座焚化廠每天僅約可處理1350公噸，分別處理600公噸、750公噸，在城西焚化廠更新爐完工後，搭配舊爐接續營運及永康焚化爐，全市3座焚化爐合計每年可處理約76萬公噸垃圾。
環保局也提到，城西焚化廠更新爐採全國首創「垃圾前處理分選設備」，未來3座焚化爐每年可處理垃圾量較預估65.7萬公噸具備約10.3萬公噸處理餘裕，而目前全市暫置垃圾約91.5萬公噸，預估約8至10年可逐步消化完畢。
環保局許仁澤提到，城西掩埋場主要掩埋一般生活垃圾，事業廢棄物均直接送往焚化廠處理，目前隨著焚化廠更新爐已開始試燒，垃圾量將不再持續增加，市府也將優先去化裸露垃圾及堆置物，依環境部要求逐步降低裸露面積，加速改善現場環境。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。