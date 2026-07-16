台南城西垃圾掩埋場「黑水溝」風波現勘 環保局2天內採樣、即刻清淤

台南安南區城西垃圾掩埋場近期因傳出疑似「黑水溝」事件，引發地方關注，南市環保局澄清，「黑水」並非掩埋場廢水外洩，而是周邊潮汐溝渠水門長期淤積、水體無法正常交換，導致有機物自然分解所致。為釐清疑慮，環保局今邀集市議員、地方居民及相關單位前往現場會勘。

市議員盧崑福、李中岑、郭信良及民眾黨市議員參選人江明宗等人，今下午會同環保局、第六河川分署、林業及自然保育署等單位實地勘查。郭信良表示，若確定是潮汐溝渠水門長期淤塞造成，要求第六河川分署立即清除水門淤積，恢復排水功能，保障排洪及養殖用水安全。

郭信良要求，環保局應重新檢討掩埋場汙水處理量能是否不足，以及場內抽水設備是否因規格不足，導致廢水無法及時送往處理廠而發生滲漏或外溢，應全面檢測並提升設施效能，從源頭解決問題。

台南市府城養殖漁業發展協會理事長郭坤山指出，城西掩埋場周邊潮汐溝部分由環保局及林保署共用，目前水質不僅呈現汙濁，也未達養殖戶期待的用水品質，要求未來排放水質應符合養殖用水標準，並設置長期監測點提供協會監測，保障養殖漁民權益與用水安全。

環保局說明，掩埋場汙水設施透過綿密的支、幹管系統將廢水匯集至門口集水井，再統一輸送至處理廠，目前每天核可處理量為760噸，年平均處理量穩定維持在700至720噸之間；處理後的廢水中，每天約300噸可達標排放，其餘約400噸經二級生物處理後，依規範回流至掩埋面進行滲透處理，並兼具灑水功能以防範掩埋場火警。

環保局長許仁澤表示，今上午已與相關單位召開協調會，達成即刻啟動潮汐溝渠水門清淤共識，未來兩天也將針對關鍵點位進行採樣，進一步釐清汙染來源。另外，考量未來5至10天將進入陸蟹降海產卵高峰期，陸蟹須仰賴乾燥路徑遷徙，因此清淤作業也會兼顧生態保育，避免影響陸蟹棲地與遷徙路徑。

許仁澤強調，環保局將與第六河川分署、林保署密切合作，在加速排查排水及水源問題的同時，也兼顧生態需求，為陸蟹保留安全遷徙空間。

第六河川分署表示，17日將派遣怪手進場，優先清除水門周邊漂流木、竹枝及淤泥等障礙物，後續會研擬長期導流改善工程，降低因退潮時漂流物及泥沙持續淤積情形，兼顧排水功能與生態平衡。

台南安南區城西垃圾掩埋場近期因傳出疑似「黑水溝」事件，引發地方關注，南市環保局澄清，「黑水」並非掩埋場廢水外洩，而是周邊潮汐溝渠水門長期淤積、水體無法正常交換，導致有機物自然分解所致。記者萬于甄／攝影

城西垃圾掩埋場周邊潮汐溝渠疑因水門長期淤積、水體無法正常交換，第六河川分署承諾，17日將派遣怪手進場，優先清除水門周邊漂流木、竹枝及淤泥等障礙物。記者萬于甄／攝影