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國內僅存雲林記者之家歷史建築 見證一甲子媒體演化今動工修復

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣記者之家是國內僅存的公私協力老建築，已有六十年歷史，獲列歷史建築，見證國內地方媒體演化，今動工修復。記者蔡維斌／攝影
雲林縣記者之家是國內僅存的公私協力老建築，已有六十年歷史，獲列歷史建築，見證國內地方媒體演化，今動工修復。記者蔡維斌／攝影

歷史建築雲林縣記者之家」是國內唯一僅存的公私協力興建的「媒體建築」，因老舊失修，縣府將斥資1400萬元依原貌修復，今天由縣長張麗善主持動工，這棟雲林縣記者之家見證60年來台灣地方新聞史的演進歷程，完工後將與鄰近的行啟紀念館等，連結成文化建築廊道，深具意義。

位於斗六市府前街的雲林記者之家，鄰近早年的縣政府、議會、警察局等公家機關，是一棟獨立的二樓建築，文觀處長謝明璇表示，該建築外觀流線型簡潔俐落、整體造型設計宛如鋼琴，別具早年現代主義風格，室內保有已經停產的儷光石壁面、宮廷風圓形大窗，連拱式天花板構造，充分展現當年的建築設計美學，2012年登錄為歷史建築。

雲林縣記者公會理事長陳信利指出，記者之家是當年許多記者聚集寫稿地點，也是記者與機關團體交流的重要據點，見證了雲林縣一甲子以上的媒體演化歷程，期待透過修復活化，讓老建築能重現風華，民眾走進記者之家，更能認識台灣早年地方新聞歷史。

今天動工儀式，幾位從事新聞工作逾半世紀的在地記者分享早年在記者之家寫稿、發稿、評論地方事件的過程，他們說，早年沒傳真機也沒電腦，新聞稿用手寫，照片則送照相館沖洗後再由火車託運至台北或高雄總社，有時趕不及，追火車或花錢到電信局發電報，是常有的事，直到1970年代以後才有傳真機傳送文稿，1990年代才進入電腦數位化傳輸，這些都是當今「一機在手，搞定一切」年輕記者無法想像的媒體景象。

開工典禮由張麗善、議長黃凱、立委張嘉郡、斗六市長林聖爵及雲林縣記者公會理事長陳信利共同主持，民代、地方各界應邀見證。

張麗善表示，文資保存不只是維護一棟老建築，更是保存城市的共同的記憶，早年國內各縣市的記者之家均已拆除，唯有雲林仍保留完整，相當難得，修復工程將修舊如舊，保留建築特色與文化價值，並重新融入現代生活發揮公共價值。

雲林縣記者之家是國內僅存的公私協力老建築，已有六十年歷史，獲列歷史建築，大門石碑紀錄建築沿革，見證國內地方媒體演化。記者蔡維斌／攝影
雲林縣記者之家是國內僅存的公私協力老建築，已有六十年歷史，獲列歷史建築，大門石碑紀錄建築沿革，見證國內地方媒體演化。記者蔡維斌／攝影

雲林縣記者之家是國內僅存的公私協力老建築，已有六十年歷史，今動工修復，雲林縣長張麗善（右二）了解未來修建情形。記者蔡維斌／攝影
雲林縣記者之家是國內僅存的公私協力老建築，已有六十年歷史，今動工修復，雲林縣長張麗善（右二）了解未來修建情形。記者蔡維斌／攝影

雲林縣記者之家是國內僅存的公私協力老建築，已有六十年歷史，獲列歷史建築，見證國內地方媒體演化，今動工修復。圖／雲林縣府提供
雲林縣記者之家是國內僅存的公私協力老建築，已有六十年歷史，獲列歷史建築，見證國內地方媒體演化，今動工修復。圖／雲林縣府提供

雲林縣記者之家是國內僅存的公私協力老建築，已有六十年歷史，獲列歷史建築，見證國內地方媒體演化，今動工修復。記者蔡維斌／攝影
雲林縣記者之家是國內僅存的公私協力老建築，已有六十年歷史，獲列歷史建築，見證國內地方媒體演化，今動工修復。記者蔡維斌／攝影

雲林縣記者之家是國內僅存的公私協力老建築，已有六十年歷史，獲列歷史建築，見證國內地方媒體演化，今動工修復。記者蔡維斌／攝影
雲林縣記者之家是國內僅存的公私協力老建築，已有六十年歷史，獲列歷史建築，見證國內地方媒體演化，今動工修復。記者蔡維斌／攝影

雲林 歷史建築 張麗善

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