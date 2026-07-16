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阮劇團「小地方計畫」深耕嘉義偏鄉 2年走進24校造福638名學童

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
阮劇團推動小地方計畫深耕嘉義偏鄉，2年走進24校造福638名學童。圖／嘉義縣政府提供
阮劇團推動小地方計畫深耕嘉義偏鄉，2年走進24校造福638名學童。圖／嘉義縣政府提供

阮劇團推動「小地方計畫」，透過企業、個人贊助及群眾集資，將藝術教育帶進嘉義縣藝術資源不足學校，2024年至今深入12個鄉鎮市、24所學校，累積427小時教學，服務638名學生並培育13位種子教師，縣長翁章梁今天參加成果分享會，肯定過去2年的豐富成果。

阮劇團團長蔡明純說，嘉義縣幅員遼闊，各學校分布廣泛，盼每個孩子都有接觸藝術教育機會，小地方計畫透過每學期8次入校課程，以肢體、聲音、感官及想像力引導孩子學習表達、合作與同理，教學團隊會在事前走訪各校進行田野調查，依各地文化特色設計專屬課程。

計畫主持人呂武隆分享，本學期與新埤、鹿滿、龍山、茶山、中山及更寮國小合作，將鄒族神話、阿里山茶文化、林鐵、農耕生活、地方農產、再生藝術及代間教育融入課程，讓孩子透過藝術重新認識土地。目前正在培育明年度師資，明盼更多企業及社會單位加入支持行列。

翁章梁說，多元課程能讓孩子找到專屬天地，感謝阮劇團及支持者長期投入，挹注客製化教學及師資培育，為孩子建立自信及換位思考能力，提升偏鄉孩子接觸藝術教育機會，小地方計畫為偏鄉學童創造無限可能性，希望阮劇團持續協助藝術教育，與地方文化產生更深的連結。

阮劇團推動小地方計畫深耕嘉義偏鄉，2年走進24校造福638名學童。圖／嘉義縣政府提供
阮劇團推動小地方計畫深耕嘉義偏鄉，2年走進24校造福638名學童。圖／嘉義縣政府提供

阮劇團推動小地方計畫深耕嘉義偏鄉，縣長翁章梁今天參加成果分享會。圖／嘉義縣政府提供
阮劇團推動小地方計畫深耕嘉義偏鄉，縣長翁章梁今天參加成果分享會。圖／嘉義縣政府提供

嘉義 翁章梁

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