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歷史建築雲林縣記者之家修復 116年5月完工

中央社／ 雲林縣16日電
歷史建築雲林縣記者之家保留1960年代現代主義建築風格、宮廷風圓形大窗，以及少見的連拱式天花構造，雲林縣府籌編新台幣1400萬元修復工程經費。中央社
歷史建築雲林縣記者之家保留1960年代現代主義建築風格、宮廷風圓形大窗，以及少見的連拱式天花構造，雲林縣府籌編新台幣1400萬元修復工程經費。中央社

歷史建築雲林縣記者之家保留1960年代現代主義建築風格，及少見的連拱式天花構造，雲林縣府籌編1400萬元修復工程經費，採修舊如舊、最小干預原則，預計116年5月完工。

雲林縣文化觀光處今天舉辦「歷史建築雲林縣記者之家修復再利用工程」開工典禮，國民黨立委張嘉郡、雲林縣長張麗善、雲林縣議長黃凱等人參加。

張麗善表示，雲林縣記者之家見證雲林縣新聞事業發展的重要歷程，也是地方媒體與政府交流的重要據點，承載著新聞工作者採訪、交流及紀錄地方發展的珍貴歷史。

縣府希望透過修復工程，完整保留建築特色及文化價值，使歷史建築重新融入現代生活，讓文化資產持續發揮公共價值，成為傳承地方新聞文化與推動文化教育的重要基地。

雲林縣新聞記者公會理事長陳信利表示，雲林縣記者之家於民國56年9月10日完工，是戰後台灣現代主義建築思潮下的重要作品，民國101年登錄為歷史建築。

文化觀光處長謝明璇指出，雲林縣記者之家完整呈現1960年代現代主義建築風格，建築整體以簡潔俐落的現代主義語彙塑造量體，透過外觀流線型簡潔俐落、整體造型有如一座鋼琴的建築外牆，展現當時建築設計美學；室內則保存極具特色且如今已停產的儷光石壁面、宮廷風圓形大窗，以及少見的連拱式天花構造。

文觀處說明，全案由縣府籌編新台幣1400萬元修復工程經費，採修舊如舊及最小干預原則，預計116年5月完工。未來完成修復後，將善盡其媒體第四權與公民溝通的平台角色，做為民眾參與公共事務及對話的公共領域。

雲林 歷史建築 張麗善

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