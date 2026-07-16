從廢校到無人機國家隊 翁章梁分享亞創中心成立幕後故事

嘉義縣成立亞洲無人機研究創新中心，前總統蔡英文2022年主持揭牌，並宣布「無人機國家隊」落腳嘉義。縣長翁章梁認為，無人機是國家重要戰略產業，應由中央主導、地方配合，串連全台供應鏈分工發展，嘉義扮演展示、交流及驗證的「櫥窗」角色，助業者進入國際市場。

翁章梁說，亞創中心前身是台灣體育大學嘉義校區，撤校後成為閒置校舍，前縣長張花冠花錢買下來，但未找到合適用途，直到他上任接手，邀集各局處提出意見，想辦法找出路，嘗試聯絡海洋大學盼提升沿海養殖產業，後來還有許多提案都無疾而終，直到經發處提出無人機構想。

「我們也不認識無人機業者，Google搜尋找到好幾家，就一家一家打電話試試看。」翁章梁坦言，起初也不確定能成功，邀集一群無人機業者到亞創參觀，當時還是一片廢墟，很怕被打槍，沒想到大家都很喜歡，因為這裡沿路都沒有人，跟美國很像，落後反而成為嘉義發展優勢。

翁章梁回想，2022年到南投助選時，他在後台向蔡英文提議，無人機是國家重要戰略產業，地方沒有能力主導這件事，應由中央主導、地方配合，當時蔡英文簡短回應「知道了」，時隔兩周後蔡英文就到嘉義宣布成立無人機國家隊，並為亞創中心揭牌，奠定發展基礎。

翁章梁認為，台灣無人機業者大多是中小型新創公司，分布在各縣市，思考無人機產業發展應以全台視角，不能局限在單一縣市，就像半導體供應鏈，需要全台各地分工合作。嘉義在無人機產業中扮演「櫥窗」角色，業者先在各地生產，再集結到嘉義展示，提供外賓及學校參訪。

翁章梁也說，亞創中心進駐55家業者，空間不敷使用，還有許多廠商想進駐，將利用大同技術學院太保校區，爭取行政院投入12億元經費打造亞創二館，讓更多業者進駐，未來可能會廢除亞創中心外道路，打通亞創一館與亞創二館空間，並設置較長的大型跑道供無人機試飛。

此外，行政院投入68億元打造民雄航太園區工程如期進行，東側園區建置中科院辦公大樓，軍規無人機研發與測試基地，近期將正式啟用；同時也開始建造西側無人機及零組件生產基地，未來作為招商產業區，開放無人機上下游廠商進駐，更有助打造完整無人機產業聚落。