西拉雅國家風景區管理處舉辦「2026 西拉雅夏日好Chill」活動，今天宣布「關子嶺涼夏音樂夜」25日晚在吳晉淮音樂廣場登場，邀請民眾齊聚山城共享懷舊金曲。

主辦單位表示，音樂夜邀請廣播名人吳建恆主持，何方、南方二重唱、鄭怡、馬毓芬、林隆璇等實力派華語唱輪番上陣。演出校園民歌到經典流行金曲，將以溫柔動人旋律陪伴大家度過浪漫關子嶺之夜。

活動同步推出關子嶺慢旅行「午後手作x山林悠遊」半日遊行程，帶領遊客深入東山175咖啡公路。由在地龍眼乾職人領路，一窺世界麵包冠軍吳寶春師傅「酒釀桂圓麵包」、遵循百年古法、柴燒煙燻的「龍眼乾」製程。

活動期間周末安排街頭藝人巡店演出，邀請黑色素樂團、療癒系女聲心兒以及變臉魔術團隊等表演者，深入關子嶺合作店家與民眾進行近距離互動演出。

西拉雅管理處表示，今年特別結合音樂、文化、旅遊與在地產業，打造一系列精彩夏日活動。除25日涼夏音樂夜，8月7日下午將推出充滿文化特色與視覺震撼的「不動明王主題踩街遊行」，適合親子家庭及各年齡層民眾共同參與，歡迎民眾把握機會踴躍報名。

另7月18日、19日、25日、26日、8月1日、2日及8日9日，台灣好行關子嶺線加碼推出「夏日大FUN送 揪你出遊玩一夏」活動。搭關子嶺線索取乘車證明，前往嶺頂旅遊資訊站與超萌黃阿瑪造型氣偶合影，並將照片上傳至Facebook，標註「台灣好行關子嶺線」及「西拉雅夏日好CHILL」，即可參加現場扭蛋抽好禮。獎品包含關子嶺溫泉大眾池票券、俗女養成日記－幸福後壁一日遊套票、灰熊熊磁鐵夾等精美好禮，送完為止。活動資訊在風景區管理處網站及臉書粉絲專頁。

西拉雅風景區宣布25日晚辦金曲名伶與夏夜星空關子嶺涼夏懷舊金曲夜。圖／主辦單位提供

西拉雅風景區宣布25日晚辦金曲名伶與夏夜星空關子嶺涼夏懷舊金曲夜。圖／主辦單位提供

西拉雅風景區宣布25日晚辦金曲名伶與夏夜星空關子嶺涼夏懷舊金曲夜。圖／主辦單位提供