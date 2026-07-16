快訊

Nike新鞋撞臉7-Eleven？配色、發售日惹議挨告侵權 恐被全數銷毀

賦稅署長宋秀玲提前退休 新去處曝光了

一圖看懂青安3.0 婚育家庭最高可貸1500萬、利息補貼「3+3」

聽新聞
0:00 / 0:00

西拉雅風景區宣布25日晚辦金曲名伶與夏夜星空關子嶺涼夏懷舊金曲夜

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
西拉雅風景區宣布25日晚辦金曲名伶與夏夜星空關子嶺涼夏懷舊金曲夜。圖／主辦單位提供
西拉雅風景區宣布25日晚辦金曲名伶與夏夜星空關子嶺涼夏懷舊金曲夜。圖／主辦單位提供

西拉雅國家風景區管理處舉辦「2026 西拉雅夏日好Chill」活動，今天宣布「關子嶺涼夏音樂夜」25日晚在吳晉淮音樂廣場登場，邀請民眾齊聚山城共享懷舊金曲。

主辦單位表示，音樂夜邀請廣播名人吳建恆主持，何方、南方二重唱、鄭怡、馬毓芬、林隆璇等實力派華語唱輪番上陣。演出校園民歌到經典流行金曲，將以溫柔動人旋律陪伴大家度過浪漫關子嶺之夜。

活動同步推出關子嶺慢旅行「午後手作x山林悠遊」半日遊行程，帶領遊客深入東山175咖啡公路。由在地龍眼乾職人領路，一窺世界麵包冠軍吳寶春師傅「酒釀桂圓麵包」、遵循百年古法、柴燒煙燻的「龍眼乾」製程。

活動期間周末安排街頭藝人巡店演出，邀請黑色素樂團、療癒系女聲心兒以及變臉魔術團隊等表演者，深入關子嶺合作店家與民眾進行近距離互動演出。

西拉雅管理處表示，今年特別結合音樂、文化、旅遊與在地產業，打造一系列精彩夏日活動。除25日涼夏音樂夜，8月7日下午將推出充滿文化特色與視覺震撼的「不動明王主題踩街遊行」，適合親子家庭及各年齡層民眾共同參與，歡迎民眾把握機會踴躍報名。

另7月18日、19日、25日、26日、8月1日、2日及8日9日，台灣好行關子嶺線加碼推出「夏日大FUN送 揪你出遊玩一夏」活動。搭關子嶺線索取乘車證明，前往嶺頂旅遊資訊站與超萌黃阿瑪造型氣偶合影，並將照片上傳至Facebook，標註「台灣好行關子嶺線」及「西拉雅夏日好CHILL」，即可參加現場扭蛋抽好禮。獎品包含關子嶺溫泉大眾池票券、俗女養成日記－幸福後壁一日遊套票、灰熊熊磁鐵夾等精美好禮，送完為止。活動資訊在風景區管理處網站及臉書粉絲專頁。

西拉雅風景區宣布25日晚辦金曲名伶與夏夜星空關子嶺涼夏懷舊金曲夜。圖／主辦單位提供
西拉雅風景區宣布25日晚辦金曲名伶與夏夜星空關子嶺涼夏懷舊金曲夜。圖／主辦單位提供

西拉雅風景區宣布25日晚辦金曲名伶與夏夜星空關子嶺涼夏懷舊金曲夜。圖／主辦單位提供
西拉雅風景區宣布25日晚辦金曲名伶與夏夜星空關子嶺涼夏懷舊金曲夜。圖／主辦單位提供

西拉雅風景區宣布25日晚辦金曲名伶與夏夜星空關子嶺涼夏懷舊金曲夜。圖／主辦單位提供
西拉雅風景區宣布25日晚辦金曲名伶與夏夜星空關子嶺涼夏懷舊金曲夜。圖／主辦單位提供

西拉雅風景區宣布25日晚辦金曲名伶與夏夜星空關子嶺涼夏懷舊金曲夜。圖／主辦單位提供
西拉雅風景區宣布25日晚辦金曲名伶與夏夜星空關子嶺涼夏懷舊金曲夜。圖／主辦單位提供

華語 關子嶺 西拉雅

延伸閱讀

35米巨型鯨魚翱翔天際　2026旗津風箏節7/25登場

理想生活節25、26日香堤大道登場 艾薇、芒果醬、Karencici接力開唱

百貨商場夏日變身：垂直樂園、動漫巡禮、夢幻海島度假風搶攻暑假人潮

百貨商場夏日變身：垂直樂園、動漫巡禮、夢幻海島度假風搶攻暑假人潮

相關新聞

11年勇氣暫別嘉義文創園區整修　「勇氣書房」熄燈後會有期

嘉義文化創意產業園區因9棟歷史建築展開修復再利用工程，進駐11年的知名獨立書店「勇氣書房」配合施工，完成撤離，暫時告別陪伴無數讀者的書店空間。書店負責人在社群平台寫長文，細數11年來點滴，直言看著空蕩蕩的店面，彷彿「從無到有，再從有到無」，卻也相信真正留下的，不是空間，而是人與人之間的連結，讓不少讀者看完直呼「眼眶熱了」。

台南李科永紀念圖書館動土 斥資3億拚2028年完工

台南安南區再添重大文化建設！斥資約3億的「李科永紀念圖書館新建工程」今在草湖寮公園舉行開工動土典禮，由市長黃偉哲與日本建築大師伊東豊雄、財團法人李科永文教基金會代表等人共同見證，工程預計2028年完工啟用，讓閱讀融入市民日常。

從廢校到無人機國家隊 翁章梁分享亞創中心成立幕後故事

嘉義縣成立亞洲無人機研究創新中心，前總統蔡英文2022年主持揭牌，並宣布「無人機國家隊」落腳嘉義。縣長翁章梁認為，無人機是國家重要戰略產業，應由中央主導、地方配合，串連全台供應鏈分工發展，嘉義扮演展示、交流及驗證的「櫥窗」角色，助業者進入國際市場。

西拉雅風景區宣布25日晚辦金曲名伶與夏夜星空關子嶺涼夏懷舊金曲夜

西拉雅國家風景區管理處舉辦「2026 西拉雅夏日好Chill」活動，今天宣布「關子嶺涼夏音樂夜」25日晚在吳晉淮音樂廣場登場，邀請民眾齊聚山城共享懷舊金曲。

書櫃瘦身也能救地球 南投邀民眾捐書換好禮、知識再出發

南投縣政府環保局推動資源循環再升級，攜手埔里鎮響叮噹食品五金百貨大賣場，自7月15日起至11月30日舉辦「知識永續共享，二手書大募集！」活動，除設置二手書回收站與共享書站，也同步推出二手袋循環箱，鼓勵民眾透過分享書籍及重複使用購物袋，落實永續消費與源頭減量。

「均衡臺灣週」大台南會展中心登場 展現各部會與雲嘉南發展成果

「2026均衡臺灣週」今天在台南歸仁大台南會展中心開幕，一連三天中央部會與南部縣市首長及產學界等齊聚，除國際論壇還有各單位成果展示、見證台灣均衡轉型。展覽免費參觀，還有iPhone 17抽獎活動。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。