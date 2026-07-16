台南李科永紀念圖書館動土 斥資3億拚2028年完工

台南安南區再添重大文化建設！斥資約3億的「李科永紀念圖書館新建工程」今在草湖寮公園舉行開工動土典禮，由市長黃偉哲與日本建築大師伊東豊雄、財團法人李科永文教基金會代表等人共同見證，工程預計2028年完工啟用，讓閱讀融入市民日常。

黃偉哲表示，圖書館不只是借閱書籍的場所，更是培育人才、累積文化能量的重要基地，因應安南區人口持續成長及公共文化需求增加，市府規畫以兒童閱讀為核心，打造結合閱讀、學習、親子互動、休憩及美學體驗的新世代圖書館，實現「公園就是圖書館、圖書館就是生活」理念。

黃偉哲也強調，永康已有市立圖書館總館，新營也設有國家圖書館南部分館，未來安南區再添李科永紀念圖書館，將建構起更完善的全市閱讀網絡，持續為市民提供豐富的文化養分。

李科永紀念圖書館總經費約3.09億，其中工程經費約2.89億、智慧圖書設備經費2000萬，由財團法人李科永文教基金會捐贈1億元、教育部補助8500萬及南市府自籌1.24億共同推動，預計設置地上二層、樓地板面積約820坪，預計2028年落成啟用。

文化局提到，該圖書館由曾獲普立茲克建築獎的日本建築大師伊東豊雄操刀設計，並與李文勝聯合建築師事務所共同完成規畫，期間伊東豊雄曾多次來台創作，包括台中國家歌劇院、台大社科院辜振甫紀念圖書館等代表作品。

文化局也說，新館以「公園中的圖書館」為設計理念，採環狀建築配置串聯閱讀空間與戶外綠地，並規畫中央中庭作為兒童遊戲及活動空間，同時導入屋頂綠化、深簷遮陽、RFID智慧館藏管理、自助借還書等智慧設施，未來將成為兼具閱讀、科技、環境永續與生活美學的公共文化新地標，進一步完善台南閱讀服務網絡。