書櫃瘦身也能救地球 南投邀民眾捐書換好禮、知識再出發

南投縣政府環保局推動資源循環再升級，攜手埔里鎮響叮噹食品五金百貨大賣場，自7月15日起至11月30日舉辦「知識永續共享，二手書大募集！」活動，除設置二手書回收站與共享書站，也同步推出二手袋循環箱，鼓勵民眾透過分享書籍及重複使用購物袋，落實永續消費與源頭減量。

環保局表示，近年永續消費及循環經濟觀念逐漸普及，希望藉由公私協力打造便利的資源共享平台，引導民眾養成惜物愛物、資源共享的生活習慣，讓閒置物品重新發揮價值。

活動期間，民眾只要將家中符合規定的二手書捐至活動據點，經現場人員確認書況保存良好、內容完整，且無明顯汙損、破損、塗鴉或缺頁，每捐1至3本即可兌換1分宣導品，每人每次最高可兌換4分，數量有限，送完為止。

為維持共享書籍品質，現場不收受宗教類書籍、具時效性的刊物、過時工具書、考試用書、雜誌及其他不適合流通的書籍，希望透過篩選機制，提高書籍再利用價值。

除募集二手書外，現場也設置「二手好書共享站」，開放民眾免費索取，每人每次限領3本，讓閒置書籍持續流通，延續閱讀價值與知識傳遞。

環保局也在賣場外設置二手袋循環箱，邀請民眾將家中乾淨且堪用的環保袋或紙袋投入分享，提供忘記攜帶購物袋的消費者免費取用，減少一次性塑膠袋使用，落實綠色消費理念。

環保局長李易書表示，資源循環其實就在生活中的每個細節，不論分享一本好書、重複使用一個提袋，或將閒置物品轉送給有需要的人，都是實踐環境永續的重要行動。希望透過這次活動，帶動更多民眾共同響應惜物、共享及循環利用理念，逐步建立永續消費生活模式，打造更環保、更宜居的南投。