快訊

全面搜查「軟對抗」！港府再度拘捕獨立書店人員

有帶傘嗎？氣象署曝午後雷陣雨熱區 台北不排除雨彈升級

學前燒錢／平價教保沒紓解家長焦慮 補才藝變軍備競賽

聽新聞
0:00 / 0:00

「均衡臺灣週」大台南會展中心登場 展現各部會與雲嘉南發展成果

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
「均衡臺灣週」ㄧ連三天在台南歸仁大台南會展中心舉行，展現各部會與雲嘉南縣市均衡發展成果。記者周宗禎／攝影
「均衡臺灣週」ㄧ連三天在台南歸仁大台南會展中心舉行，展現各部會與雲嘉南縣市均衡發展成果。記者周宗禎／攝影

「2026均衡臺灣週」今天在台南歸仁大台南會展中心開幕，一連三天中央部會與南部縣市首長及產學界等齊聚，除國際論壇還有各單位成果展示、見證台灣均衡轉型。展覽免費參觀，還有iPhone 17抽獎活動。

現場展出國科會全長約13公尺的入軌火箭1:2實體模型與關鍵零組件，民眾可近距離認識太空科技於通訊、導航等領域的實際應用。

經濟部主題館以「均衡經濟」為主軸，現場打造兼具政策展示、成果體驗、商機媒合及交流互動的一站式平台，全面展現經濟部推動產業升級、淨零轉型與均衡台灣發展的具體成果，促進政府、產業與民眾共創永續新未來。

地方創生展區以「創生島嶼，世代接續」為核心意象，設立專屬的「創生劇場」；創新創業展區則以「創新島嶼，創業綻放」為主軸打造「綻放劇場」，完整呈現台灣源源不絕的創新動能。

具政商影響力的「億載會」也設立專館，由精湛光學、美喆國際、貿聯、富強鑫精密、桂盟國際、寶雅國際、台南企業與光洋科等知名企業組成，展出 ESG成果與相關技術。17日將舉辦少見由上市公司聯合組成的ESG實踐分享會，歡迎企業或新創團體取經。

國科會、國家太空中心、大葉大學及南科實中共同打造「未來入軌一從太空探索到永續生活」主題館，邀請「CC Rocket」等學生團隊分享火箭競賽成果，展示機器人互動體驗、微藻發電等永續科技解方。

首日下午舉辦半導體業界響應的「人資長論壇」，邀請默克先進科技材料、台灣艾司摩爾及藝珂集團等跨國企業高階主管，剖析AI時代下人才永續戰略，突顯國際科技廠資源接軌在地人才的企圖心。

17日有兩場「國家級論壇」，上午「均衡臺灣論壇」邀請國發會副主委彭立沛、台南市長黃偉哲、雲林縣副縣長陳璧君、成大都市計畫系教授級兼任專家趙正義，及英國講者 Phil Ryan，從國際視角探討大南方如何將傳統產業與科技優勢轉化為吸引全球投資的區域資本。

下午「資本創生論壇」則有玉山金控永續長張綸宇、信義房屋顧問楊百川與KPMG董事總經理黃正忠等談ESG轉型關鍵，分享如何對在地創生或新創團隊提供實質商業賦能。

會展中心董事長葉泰民表示，這次展會台南市與中央部會大力相挺，雲林、嘉義縣市政府首長支持，象徵均衡台灣正由南方開始。

環境部政務次長謝燕儒除說明要「徵收碳費」是要推動產業減碳，更推崇賴總統在台南市長任內「施政就很全面」，不僅重視建設，也對環境保護全力投入。

黃偉哲表示，台灣南北發展已慢慢均衡，各族群也漸融合。傳統產業、高科技在台南同步發展並不違和，對環境生態也友善，汙染改善亮麗天空越來越多。

「均衡臺灣週」ㄧ連三天在台南歸仁大台南會展中心舉行，展現各部會與雲嘉南縣市均衡發展成果。記者周宗禎／攝影
「均衡臺灣週」ㄧ連三天在台南歸仁大台南會展中心舉行，展現各部會與雲嘉南縣市均衡發展成果。記者周宗禎／攝影

「均衡臺灣週」ㄧ連三天在台南歸仁大台南會展中心舉行，展現各部會與雲嘉南縣市均衡發展成果。記者周宗禎／攝影
「均衡臺灣週」ㄧ連三天在台南歸仁大台南會展中心舉行，展現各部會與雲嘉南縣市均衡發展成果。記者周宗禎／攝影

「均衡臺灣週」ㄧ連三天在台南歸仁大台南會展中心舉行，展現各部會與雲嘉南縣市均衡發展成果。記者周宗禎／攝影
「均衡臺灣週」ㄧ連三天在台南歸仁大台南會展中心舉行，展現各部會與雲嘉南縣市均衡發展成果。記者周宗禎／攝影

「均衡臺灣週」ㄧ連三天在台南歸仁大台南會展中心舉行，展現各部會與雲嘉南縣市均衡發展成果。記者周宗禎／攝影
「均衡臺灣週」ㄧ連三天在台南歸仁大台南會展中心舉行，展現各部會與雲嘉南縣市均衡發展成果。記者周宗禎／攝影

「均衡臺灣週」ㄧ連三天在台南歸仁大台南會展中心舉行，展現各部會與雲嘉南縣市均衡發展成果。記者周宗禎／攝影
「均衡臺灣週」ㄧ連三天在台南歸仁大台南會展中心舉行，展現各部會與雲嘉南縣市均衡發展成果。記者周宗禎／攝影

「均衡臺灣週」ㄧ連三天在台南歸仁大台南會展中心舉行，展現各部會與雲嘉南縣市均衡發展成果。記者周宗禎／攝影
「均衡臺灣週」ㄧ連三天在台南歸仁大台南會展中心舉行，展現各部會與雲嘉南縣市均衡發展成果。記者周宗禎／攝影

「均衡臺灣週」ㄧ連三天在台南歸仁大台南會展中心舉行，展現各部會與雲嘉南縣市均衡發展成果。記者周宗禎／攝影
「均衡臺灣週」ㄧ連三天在台南歸仁大台南會展中心舉行，展現各部會與雲嘉南縣市均衡發展成果。記者周宗禎／攝影

「均衡臺灣週」ㄧ連三天在台南歸仁大台南會展中心舉行，展現各部會與雲嘉南縣市均衡發展成果。記者周宗禎／攝影
「均衡臺灣週」ㄧ連三天在台南歸仁大台南會展中心舉行，展現各部會與雲嘉南縣市均衡發展成果。記者周宗禎／攝影

台南 iPhone 經濟部

延伸閱讀

日本臺灣形象展登場 154家企業參展創海外最大規模

台灣國際電玩電競產業展 「新北電競 POWER UP」闖關集章送好禮

日本台灣形象展 規模創高

日本臺灣形象展規模創新高 外貿協會董座：商機突破1億美元

相關新聞

11年勇氣暫別嘉義文創園區整修　「勇氣書房」熄燈後會有期

嘉義文化創意產業園區因9棟歷史建築展開修復再利用工程，進駐11年的知名獨立書店「勇氣書房」配合施工，完成撤離，暫時告別陪伴無數讀者的書店空間。書店負責人在社群平台寫長文，細數11年來點滴，直言看著空蕩蕩的店面，彷彿「從無到有，再從有到無」，卻也相信真正留下的，不是空間，而是人與人之間的連結，讓不少讀者看完直呼「眼眶熱了」。

台南李科永紀念圖書館動土 斥資3億拚2028年完工

台南安南區再添重大文化建設！斥資約3億的「李科永紀念圖書館新建工程」今在草湖寮公園舉行開工動土典禮，由市長黃偉哲與日本建築大師伊東豊雄、財團法人李科永文教基金會代表等人共同見證，工程預計2028年完工啟用，讓閱讀融入市民日常。

書櫃瘦身也能救地球 南投邀民眾捐書換好禮、知識再出發

南投縣政府環保局推動資源循環再升級，攜手埔里鎮響叮噹食品五金百貨大賣場，自7月15日起至11月30日舉辦「知識永續共享，二手書大募集！」活動，除設置二手書回收站與共享書站，也同步推出二手袋循環箱，鼓勵民眾透過分享書籍及重複使用購物袋，落實永續消費與源頭減量。

「均衡臺灣週」大台南會展中心登場 展現各部會與雲嘉南發展成果

「2026均衡臺灣週」今天在台南歸仁大台南會展中心開幕，一連三天中央部會與南部縣市首長及產學界等齊聚，除國際論壇還有各單位成果展示、見證台灣均衡轉型。展覽免費參觀，還有iPhone 17抽獎活動。

租微電二輪車要注意 台南聯合稽查8業者籲認明掛牌、強制險

暑假旅遊旺季來臨，微型電動二輪車在各大觀光景點深受旅客喜愛，但也暗藏許多隱憂，台南市政府為避免民眾遊玩時租賃未掛牌投保微型電動二輪車，近期組成聯合稽查小組，抽查8家租賃業者，初步稽查業者均有營業登記，租賃車輛也完成掛牌與投保，外觀無明顯改裝。

綠營前不分區立委吳玉琴選家鄉鹿草鄉長 對手黃軒凱：睡得安穩

年底嘉縣五合一選戰升溫，綠營鹿草鄉長顏珮瑜不競選連任，提名曾任第9、10屆不分區立委、鹿草鄉出身吳玉琴返鄉參選，成為嘉縣首位前立委投入鄉長選舉參選人。民進黨採聯合作戰，縣長翁章梁、縣長參選人、立委蔡易餘及公所、農會、代表會等系統日前辦大型推薦造勢大會，以「立委鄉長、專業上揚」為主軸，全力營造勝選氣勢。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。