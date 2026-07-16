「均衡臺灣週」大台南會展中心登場 展現各部會與雲嘉南發展成果

「2026均衡臺灣週」今天在台南歸仁大台南會展中心開幕，一連三天中央部會與南部縣市首長及產學界等齊聚，除國際論壇還有各單位成果展示、見證台灣均衡轉型。展覽免費參觀，還有iPhone 17抽獎活動。

現場展出國科會全長約13公尺的入軌火箭1:2實體模型與關鍵零組件，民眾可近距離認識太空科技於通訊、導航等領域的實際應用。

經濟部主題館以「均衡經濟」為主軸，現場打造兼具政策展示、成果體驗、商機媒合及交流互動的一站式平台，全面展現經濟部推動產業升級、淨零轉型與均衡台灣發展的具體成果，促進政府、產業與民眾共創永續新未來。

地方創生展區以「創生島嶼，世代接續」為核心意象，設立專屬的「創生劇場」；創新創業展區則以「創新島嶼，創業綻放」為主軸打造「綻放劇場」，完整呈現台灣源源不絕的創新動能。

具政商影響力的「億載會」也設立專館，由精湛光學、美喆國際、貿聯、富強鑫精密、桂盟國際、寶雅國際、台南企業與光洋科等知名企業組成，展出 ESG成果與相關技術。17日將舉辦少見由上市公司聯合組成的ESG實踐分享會，歡迎企業或新創團體取經。

國科會、國家太空中心、大葉大學及南科實中共同打造「未來入軌一從太空探索到永續生活」主題館，邀請「CC Rocket」等學生團隊分享火箭競賽成果，展示機器人互動體驗、微藻發電等永續科技解方。

首日下午舉辦半導體業界響應的「人資長論壇」，邀請默克先進科技材料、台灣艾司摩爾及藝珂集團等跨國企業高階主管，剖析AI時代下人才永續戰略，突顯國際科技廠資源接軌在地人才的企圖心。

17日有兩場「國家級論壇」，上午「均衡臺灣論壇」邀請國發會副主委彭立沛、台南市長黃偉哲、雲林縣副縣長陳璧君、成大都市計畫系教授級兼任專家趙正義，及英國講者 Phil Ryan，從國際視角探討大南方如何將傳統產業與科技優勢轉化為吸引全球投資的區域資本。

下午「資本創生論壇」則有玉山金控永續長張綸宇、信義房屋顧問楊百川與KPMG董事總經理黃正忠等談ESG轉型關鍵，分享如何對在地創生或新創團隊提供實質商業賦能。

會展中心董事長葉泰民表示，這次展會台南市與中央部會大力相挺，雲林、嘉義縣市政府首長支持，象徵均衡台灣正由南方開始。

環境部政務次長謝燕儒除說明要「徵收碳費」是要推動產業減碳，更推崇賴總統在台南市長任內「施政就很全面」，不僅重視建設，也對環境保護全力投入。

黃偉哲表示，台灣南北發展已慢慢均衡，各族群也漸融合。傳統產業、高科技在台南同步發展並不違和，對環境生態也友善，汙染改善亮麗天空越來越多。

「均衡臺灣週」ㄧ連三天在台南歸仁大台南會展中心舉行，展現各部會與雲嘉南縣市均衡發展成果。記者周宗禎／攝影

「均衡臺灣週」ㄧ連三天在台南歸仁大台南會展中心舉行，展現各部會與雲嘉南縣市均衡發展成果。記者周宗禎／攝影

「均衡臺灣週」ㄧ連三天在台南歸仁大台南會展中心舉行，展現各部會與雲嘉南縣市均衡發展成果。記者周宗禎／攝影

「均衡臺灣週」ㄧ連三天在台南歸仁大台南會展中心舉行，展現各部會與雲嘉南縣市均衡發展成果。記者周宗禎／攝影

「均衡臺灣週」ㄧ連三天在台南歸仁大台南會展中心舉行，展現各部會與雲嘉南縣市均衡發展成果。記者周宗禎／攝影

「均衡臺灣週」ㄧ連三天在台南歸仁大台南會展中心舉行，展現各部會與雲嘉南縣市均衡發展成果。記者周宗禎／攝影

「均衡臺灣週」ㄧ連三天在台南歸仁大台南會展中心舉行，展現各部會與雲嘉南縣市均衡發展成果。記者周宗禎／攝影