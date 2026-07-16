租微電二輪車要注意 台南聯合稽查8業者籲認明掛牌、強制險

暑假旅遊旺季來臨，微型電動二輪車在各大觀光景點深受旅客喜愛，但也暗藏許多隱憂，台南市政府為避免民眾遊玩時租賃未掛牌投保微型電動二輪車，近期組成聯合稽查小組，抽查8家租賃業者，初步稽查業者均有營業登記，租賃車輛也完成掛牌與投保，外觀無明顯改裝。

交通局表示，市府相當重視微型電動二輪車用路安全，且暑假旅遊旺季時，許多民眾也會以此做為代步工具，因此由交通局、經發局、警察局、消保官及嘉義區監理所台南監理站等單位，組成聯合稽查小組，從源頭把關加強查核。

交通局指出，微電車年滿14歲且不需駕照即可上路，若車輛未依規定領牌投保，甚至有違法改裝情事，將會嚴重影響用路安全；稽查小組利用公司商業登記資料庫、監理系統車籍資料庫，交叉比對出有提供微型電動二輪車租賃業者，同時稽查範圍以台南重要交通節點、觀光地區提供微型電動二輪車租賃業者為對象。

交通局說明，初步抽驗的8家業者所提供租賃車輛均經審驗合格完成掛牌，且外觀無明顯改裝，後續為加強源頭管理，將透過跨機關合作查核與法規宣導，讓業者更了解相關規範，也進一步保障民眾消費權益與確保交通安全。

交通局也提醒，民眾租賃微型電動二輪車時，應選擇完成掛牌與投保強制險車輛，業者也應確實向民眾說明車輛操作方式、騎乘規範與相關交通法規，並確認車況良好，相關安全配備齊全，一同確保民眾安全騎乘。