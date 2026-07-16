綠營前不分區立委吳玉琴選家鄉鹿草鄉長 對手黃軒凱：睡得安穩

年底嘉縣五合一選戰升溫，綠營鹿草鄉長顏珮瑜不競選連任，提名曾任第9、10屆不分區立委、鹿草鄉出身吳玉琴返鄉參選，成為嘉縣首位前立委投入鄉長選舉參選人。民進黨採聯合作戰，縣長翁章梁、縣長參選人、立委蔡易餘及公所、農會、代表會等系統日前辦大型推薦造勢大會，以「立委鄉長、專業上揚」為主軸，全力營造勝選氣勢。

面對民進黨傾全黨之力輔選，吳玉琴擁有2屆不分區立委資歷，更曾獲前總統蔡英文提名列不分區立委名單第一名，長年深耕長照、社福政策，政治歷練完整，讓這場鄉長選戰備受矚目。不過，挑戰者、本屆僅以89票之差飲恨落敗的無黨籍黃軒凱，面對強勁對手展現十足信心。他直言，得知吳玉琴返鄉參選，「睡得很安穩」，不感到壓力畏懼。鹿草鄉長選舉將是「中央地方連線輔選前立委對決扎根地方無黨素人」選戰，成為五合一選舉受矚目焦點。

黃軒凱表示，自己不像對手擁有中央光環，落選後4年留在家鄉，一步一腳印跑遍各村，經營村里、宮廟及地方社團互動，長期捐助巡守隊及公益團體。返鄉經營停車場事業，在三角村照顧年邁父母，對家鄉有深厚情感，參選不是為了政治，希望付出回饋故鄉。

黃軒凱質疑，吳玉琴長年在中央發展，「是天龍國的人」，地方經營不足；反觀自己扎根基層，選舉靠的是鄉親支持，而非政黨資源，因此對勝選仍充滿信心。黃軒凱指出，嫌惡設施，包括軍人公墓、焚化爐及監所都設鹿草，連馬稠後產業園區名稱都沒「鹿草」二字，讓鄉親長期有被邊緣化感受。透過自己努力，替鹿草爭取更多發展機會。

民進黨強調吳玉琴未離開家鄉。翁章梁表示，吳玉琴雖在中央服務，但始終與家鄉密切聯繫，協助地方爭取中央經費、媒合企業資源，是土生土長、關心故鄉的鹿草女兒。蔡易餘指出，高齡化挑戰，需要借重吳玉琴長照與社福領域專業，讓中央政策更有效落實地方。

吳玉琴說，很多人問她，曾擔任立委，為何還要回鄉參選鄉長？她的答案很簡單，就是希望在人生累積8年中央歷練後，把專業化為照顧故鄉實際行動。她強調，立委經驗最大收穫，不只是法案與政策，而是建立整合中央資源、跨部會協調及解決問題能力，希望把這些人脈、經驗與執行力帶回家鄉，打造更有效率、更有行動力的公所團隊。