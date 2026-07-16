台南4座全民運動館招商成功　打造全齡運動新生活

台南市政府今天表示，台南市安南區、新營區、永康區及仁德區等4座全民運動館ROT案招商成功，將逐步建構涵蓋溪南、溪北的全民運動服務網絡，打造全齡運動新生活。

南市府體育局今天指出，市府推動全民運動館建設，透過促進民間參與公共建設（ROT）模式，引進民間專業經營與管理量能；目前安南區及新營區全民運動館完成簽約，永康區及仁德區全民運動館完成最優申請人評選。

體育局長王效文表示，安南區及新營區全民運動館ROT案，將配合工程進度辦理場館點交，由民間機構進駐裝修及營運籌備。永康區及仁德區全民運動館ROT案將依程序議約及簽約。未來各場館完工啟用後，將逐步完善台南市全民運動設施布局。

體育局說明，安南區全民運動館位於九份子重劃區，以「健康運動」及「綠水運動」為主軸，打造兼具運動與景觀特色的現代化場館。

新營區全民運動館坐落溪北核心地區，以「健康運動」及「全齡運動」為設計理念，規劃多元運動空間及商業服務設施。

此外，永康區全民運動館位於忠孝運動公園，規劃設置綜合球場、體適能中心、多功能教室、戶外運動空間、溜冰場及屋頂太陽能光電設施，兼顧運動休閒及節能永續。

仁德區全民運動館則活化既有育樂活動中心及游泳池，規劃設置綜合球場、體適能中心、多功能教室及游泳池等設施，提供水域及陸域運動服務機能，滿足不同年齡層運動需求。