11年勇氣暫別嘉義文創園區整修　「勇氣書房」熄燈後會有期

嘉義文化創意產業園區因9棟歷史建築展開修復再利用工程，進駐11年的知名獨立書店「勇氣書房」配合施工，完成撤離，暫時告別陪伴無數讀者的書店空間。書店負責人在社群平台寫長文，細數11年來點滴，直言看著空蕩蕩的店面，彷彿「從無到有，再從有到無」，卻也相信真正留下的，不是空間，而是人與人之間的連結，讓不少讀者看完直呼「眼眶熱了」。

嘉義文創園區前身為日治時期嘉義酒廠，因多棟歷史建築年久失修，文化部推動9棟歷史建築修護再利用工程。原定4月動工，但因部分承租店家反映搬遷期程不足，工程延後至6月底租約屆滿後實施，7月1日起正式展開修復作業，施工廠商已進場架設圍籬。

配合工程，勇氣書房撤離園區。書店負責人表示，當天走進園區時，正好遇見歷建修復工程開工儀式，便站在遠處默默祝福，希望修繕工程一切順利。她回憶，今年3月底得知園區即將整修後，一方面努力維持書店營運，一方面忙著整理、打包與搬遷，每天都忙得筋疲力盡。如今撤離工作終於完成，除了大型家具獲准暫留原處，其餘大部分書籍與物件都先寄放在園區提供的倉庫。

離開前，她再一次仔細打掃書店，看著空蕩而明亮的空間，不禁感嘆，11年來的累積，彷彿從無到有，又從有歸零，「若只看結果，那麼人生還真是一場徒勞。」但她隨即否定這樣想法。她認為，真正珍貴不是空間本身，而是多年來無數讀者因買書、講座、展覽與各種活動走進書店，在這裡相遇、交流、結識志同道合的朋友，進而開展更多可能。這些肉眼看不見的人情與記憶，才是無法被拆除、也無法抹滅的價值。

她表示，實體空間暫停營運，未必是壞事，也讓自己有機會休息、充電、四處走走學習。勇氣書房的臉書粉絲專頁與電子信箱仍會持續運作，未來若有選書企畫、講座或感興趣的活動，仍將以不同形式繼續推動閱讀，也會持續分享值得推薦的書籍與文化資訊。文末，她特別感謝一路以來協助搬遷、關心書店的朋友，以及文創園區工作人員的協助，更向一路支持勇氣書房的讀者深深致謝，「想到愛護著勇氣的客人們啊，我的眼眶就熱了起來。」最後以「彼此保重，後會有期」向大家道別。

貼文曝光後，引發不少讀者留言打氣。一名香港讀者回憶，疫情後首次到嘉義旅行，就是因朋友推薦而造訪勇氣書房，店主親切介紹書店歷史與設計，還熱情招待冰茶，成為旅途中最難忘的回憶，相信這次只是短暫休息，期待再次相見。也有讀者寫下「謝謝勇氣一直以來給予的養分，期待勇氣3.0」、「後會有期，靜待勇氣再次開啟」、「謝謝勇氣帶給我的勇氣」、「人世間沒有什麼事是徒勞的」，還有人感性表示，「文字看著看著，眼眶也熱了起來」，一字一句，道盡許多人對這間陪伴嘉義閱讀文化多年的獨立書店的不捨與祝福。

嘉義文創園區前身為日治時期嘉義酒廠，因多棟歷史建築年久失修，文化部推動9棟歷史建築修護再利用工程。原定4月動工，但因部分承租店家反映搬遷期程不足，工程延後至6月底租約屆滿後實施，7月1日起正式展開修復作業，施工廠商已進場架設圍籬。記者魯永明／攝影