法曹詩人賴雨若雕像3D數位保存重塑 年底設置嘉義公園尊師亭說故事

嘉義市素有台灣清代至日治時期詩學重鎮之稱，孕育眾多文人雅士。其中，有「法曹詩人」美譽的賴雨若，不僅是嘉義四大家族代表人物之一，也是南台灣首位辯護士（律師），創立「壺仙花果園」作文人聚會、講學場所，並設立壺仙義塾培育地方人才，對文教發展與人文風氣影響深遠。為保存珍貴文化資產，市府文化局啟動賴雨若雕像重製計畫，委託嘉義出身知名雕塑家蒲浩明重新創作銅像，首度導入3D建模技術保存泥像數位資料，兼顧藝術創作與文化典藏，預計年底前設置，讓這位嘉義文壇先賢重新走入市民生活。

文化局表示，賴雨若雕像原設於壺仙幼兒園，為民間1962年重修完成，歷經超過一甲子風吹日曬，出現表面剝落、結構龜裂及植物附生等情形，整體劣化嚴重，若未及時保存，恐將使珍貴文化象徵逐漸消失。因此，市府決定重新製作雕像，透過現代工藝與數位技術，延續地方文化記憶。

此次重製工程除由蒲浩明負責雕塑創作外，也同步建立3D數位模型，完整保存原雕像外觀與細節，未來除可作為文化典藏資料，也能提供後續修復、展示及教育推廣使用，展現文化保存與數位典藏並行的新作法。

文化局指出，經現地勘查及整體評估，考量原雕像所在地屬私人場域，展示及維護條件有限，也不利民眾親近，因此決定將重製後的銅像設置於嘉義公園孔廟旁尊師亭旁。尊師亭與賴雨若淵源深厚，1974年由其弟子配合孔廟興建紀念空間，象徵尊師重道精神，也是紀念賴雨若最具歷史意義的場所。此次雕像遷至尊師亭旁，不僅回到文化脈絡，更讓地方文史記憶得以完整延續。

事實上，賴雨若故居「壺仙花果園」所在地近年因土地交易備受關注。賴家後代已將壺仙幼稚園土地出售給建商，目前作停車場使用，原有雕像及部分老宅、庭園仍獲保留。賴家子孫也希望透過捐贈雕像方式，讓祖父精神在公共空間延續，並規畫未來保留部分基地作為賴雨若紀念館。

退休文化局長賴萬鎮表示，壺仙花果園百年前猶如嘉義「文化中心」，是文人、畫家及藝術家交流重要據點，對地方文化發展影響深遠；壺仙幼稚園培育許多人才，雕像重返尊師亭，不僅具有歷史延續意義，也象徵嘉義珍視地方文化資產。文化局表示，未來賴雨若雕像將與嘉義公園、孔廟及周邊文化景點串聯，成為兼具歷史教育、文化傳承與城市觀光功能的重要文化節點。透過雕像重塑與數位保存，不只是保存文學先賢形象，希望讓市民與遊客認識嘉義深厚人文底蘊，延續屬於這座城市的文化故事。

重製後的法曹詩人賴雨若銅像將設置於嘉義公園孔廟旁尊師亭旁。尊師亭與賴雨若淵源深厚，1974年由其弟子配合孔廟興建紀念空間，象徵尊師重道精神，也是紀念賴雨若最具歷史意義的場所。圖／聯合報系資料照