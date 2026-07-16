用AI防AI詐騙！雲林縣府攜手鴻海 1個月揪逾400風險廣告

雲林縣政府針對新型態詐騙威脅，與鴻海科技集團推動ＡＩ智慧防詐，昨發表初步成果，系統在今年六到七月偵測出四一三則高風險廣告，連縣長張麗善的圖像都多次被盜用來「賣農產」，全數提報申訴並下架，超前阻斷詐騙訊息。

縣警局指出，分析發現，詐騙集團採快速更換內容、分散投放等方式規避平台查緝，人工巡查效率有限，更常出現詐騙頁面才下架、另一個新頁面立即生成的情況，在鴻海科技集團智慧城市生態系架構下，結合Gogolook防詐科技與縣警局執行能量，導入Watchmen偽冒偵測系統，建立全國少見的在地化ＡＩ防詐模型。

張麗善宣布啟動「ＡＩ防詐智慧城市」，Watchmen系統六至七月投入運作，一個月內即偵測出四一三則高風險偽冒廣告，全部完成提報並成功下架，平均處理時間壓縮至廿四小時內，讓防詐模式提前到「接觸前」阻斷。

縣警局表示，雲林是農業大縣，高齡人口比率高，民眾普遍信任地方首長、縣府、農會、青農及在地農產品牌，詐騙集團經常偽冒縣長肖像、地方品牌，甚至搭配健康養生話術販售來源不明商品；張麗善說，自己的照片曾多次遭冒用於販售農產品，如今詐騙集團常用ＡＩ自動生成內容，政府唯有運用ＡＩ科技，才能跑在詐騙前面。

縣警局長黃富村說，根據一六五打詐儀錶板統計，雲林今年六月與二○二四年八月公開統計初期相比，詐欺案件受理數減少二八二件、降幅百分之五十八點八七，目前雲林最常見的詐騙手法仍以網路購物詐騙為主，占整體案件約百分之廿七。