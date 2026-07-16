白河新開幕中心下月開收！台南公托搶破頭…地方喊話加速布建

南科園區持續擴張帶動人口移入，公共托育資源未跟上；上月底十八所公托聯合招生完成抽籤，全爆滿，新市區三里公設民營托嬰中心備取達五十四人，市長黃偉哲昨出席白河區永安公設民營托嬰中心開幕，議員喊話，加速推動已規畫的公托建設。

南市社會局表示，台南○至六歲幼兒共一萬五七七二人，為持續提升公托量能，今年度已規畫於麻豆、新市、善化、安南，以及北區兩處等共六處籌設公設民營托嬰中心，預計年底就會啟用部分處所，二○三一年前會新增卅一處，其中包含十五處結合社會住宅設置，以及十六處運用公有場地布建。

台南目前六處公托、十二處家園，總計十八處機構，釋出一四八個正取名額，共四二四人報名抽籤，中籤率僅約百分之卅四點九，其中南科周遭例如善化、新市、安南、永康區等中籤率更低，新市區三里托嬰中心正取廿三名，有七十七名抽籤，備取五十四人；安平區永華托嬰中心九個名額，有卅九人抽籤，安南區也有廿七人搶三個名額。

社會局於白河區公所新區政大樓三樓籌設的永安公設民營托嬰中心，委由社團法人嘉義市希望種子兒童暨青少年成長協會經營管理，上月廿九日完成線上抽籤，可收托十六名○至兩歲幼兒，下月一日起開始收托，月費九千元，成為南市第十九處公共托育機構。

黃偉哲表示，育兒安全落實務必到位，不容有疏失，將持續完善公共托育服務，也籲請中央總預算早點過關；市議員蔡育輝、「四寶媽」議員沈家鳳認為，對小家庭來說，公托更是重要；蔡也說，建議市府可先動用第二預備金先行支應蓋公托，之後再編預算歸墊，相信朝野議員都會支持。

住善化區、在南科上班的新手父親趙姓男子說，很難搶到公托，盼市府能加速布建，讓他與妻子育兒能無後顧之憂。

社會局說，持續盤點各區托育需求，同時開辦定點及夜間臨托、到宅育兒指導、到宅坐月子媒合平台、居家安胎等，將整合社會住宅、公有建物、校園餘裕空間等多元場域，加速提升公共托育服務量能。