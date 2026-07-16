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白河新開幕中心下月開收！台南公托搶破頭…地方喊話加速布建

聯合報／ 記者謝進盛／台南報導
台南市政府於白河區公所新區政大樓的三樓籌設永安公設民營托嬰中心，市長黃偉哲（後排左五）昨出席開幕儀式，預計下月起收托。記者謝進盛／攝影
台南市政府於白河區公所新區政大樓的三樓籌設永安公設民營托嬰中心，市長黃偉哲（後排左五）昨出席開幕儀式，預計下月起收托。記者謝進盛／攝影

南科園區持續擴張帶動人口移入，公共托育資源未跟上；上月底十八所公托聯合招生完成抽籤，全爆滿，新市區三里公設民營托嬰中心備取達五十四人，市長黃偉哲昨出席白河區永安公設民營托嬰中心開幕，議員喊話，加速推動已規畫的公托建設。

南市社會局表示，台南○至六歲幼兒共一萬五七七二人，為持續提升公托量能，今年度已規畫於麻豆、新市、善化、安南，以及北區兩處等共六處籌設公設民營托嬰中心，預計年底就會啟用部分處所，二○三一年前會新增卅一處，其中包含十五處結合社會住宅設置，以及十六處運用公有場地布建。

台南目前六處公托、十二處家園，總計十八處機構，釋出一四八個正取名額，共四二四人報名抽籤，中籤率僅約百分之卅四點九，其中南科周遭例如善化、新市、安南、永康區等中籤率更低，新市區三里托嬰中心正取廿三名，有七十七名抽籤，備取五十四人；安平區永華托嬰中心九個名額，有卅九人抽籤，安南區也有廿七人搶三個名額。

社會局於白河區公所新區政大樓三樓籌設的永安公設民營托嬰中心，委由社團法人嘉義市希望種子兒童暨青少年成長協會經營管理，上月廿九日完成線上抽籤，可收托十六名○至兩歲幼兒，下月一日起開始收托，月費九千元，成為南市第十九處公共托育機構。

黃偉哲表示，育兒安全落實務必到位，不容有疏失，將持續完善公共托育服務，也籲請中央總預算早點過關；市議員蔡育輝、「四寶媽」議員沈家鳳認為，對小家庭來說，公托更是重要；蔡也說，建議市府可先動用第二預備金先行支應蓋公托，之後再編預算歸墊，相信朝野議員都會支持。

住善化區、在南科上班的新手父親趙姓男子說，很難搶到公托，盼市府能加速布建，讓他與妻子育兒能無後顧之憂。

社會局說，持續盤點各區托育需求，同時開辦定點及夜間臨托、到宅育兒指導、到宅坐月子媒合平台、居家安胎等，將整合社會住宅、公有建物、校園餘裕空間等多元場域，加速提升公共托育服務量能。

台南 南科 托嬰 育兒 黃偉哲

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