阿里山169線5座明隧道啟用 再砸2.75億改善石棹達邦瓶頸路段

嘉義縣阿里山鄉縣道169線落石高風險路段新建5座明隧道，斥資2億6455萬元，打造總長419公尺覆蓋式防護結構，降低落石危險，縣長翁章梁今天參加剪綵啟用典禮，同時也推動石棹至達邦瓶頸路段改善工程，預計斥資2億7592萬元，提升山區道路安全，促進觀光產業發展。

建設處指出，縣道169線28至30公里路段地質破碎，落石風險高，遇豪雨或地震經常封閉、搶修及交通管制，衝擊農業、觀光及救災時效，明隧道可提升通行安全，明隧道命名與鄒族人討論取得共識，自28K起依序為達娜隧道、法各隧道、達瓦隧道、虹發隧道、木基隧道。

建設處表示，石棹至達邦段瓶頸路段改善工程動土同步動土，改善3處彎道半徑，新設9處危險會車路段避車彎，並在全線側溝加蓋，增加行車空間共2551公尺，同時設置護欄2609公尺，完工後將朝甲類大客車通行標準推動，提升觀光巴士進出原鄉部落的安全與便利性。

阿里山鄉長高瑞芳說，瓶頸路段預計3年內完工，遊覽車進來可帶動觀光及產業發展，尤其對達邦、里佳非常有助益。翁章梁說，阿里山已經是世界的阿里山，產業建設和觀光都仰賴道路，投入再多建設都不為過，希望提升道路品質，吸引遊覽車等大規模旅遊團。

嘉義縣阿里山鄉縣道169線新建5座明隧道，打造總長419公尺覆蓋式防護結構。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣阿里山鄉縣道169線新建5座明隧道，縣長翁章梁今天參加剪綵啟用典禮。圖／嘉義縣政府提供