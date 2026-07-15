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百年台南運河化身最萌文創 巷仔NIAU運河船隊熱賣破200組

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南市文化局推出「巷仔NIAU運河船隊」文創商品，結合戎克船、手撐船、漁船等百年運河意象，開放預購後熱銷逾200組，首批商品今起陸續出貨。圖／南市文化局提供
台南市文化局推出「巷仔NIAU運河船隊」文創商品，結合戎克船、手撐船、漁船等百年運河意象，開放預購後熱銷逾200組，首批商品今起陸續出貨。圖／南市文化局提供

台南文化局近期推出「巷仔NIAU運河船隊」，開放線上訂購後反應熱烈，目前已售出超過200組，首批商品今起陸續出貨，文化局也同步推出運河航線手帳、船票memo本及巷仔NIAU立體貼紙，從收藏、書寫到生活應用，讓百年運河之旅更加完整。

文化局表示，「巷仔NIAU運河船隊」以百年來曾航行在台南運河的戎克船、手撐船及漁船為設計靈感，結合人氣文化IP巷仔NIAU，呈現不同時期運河產業與生活記憶，底座則融入魚群、水母及豆腐鯊等生態元素，讓民眾透過收藏認識運河百年歷史。

文化局提到，巷仔NIAU運河船隊上周開放訂購後，首波銷售已突破200組，此次再度推出系列商品，像是「運河航線手帳」將航程規畫、待辦事項融入內頁設計，讓使用者寫下一天行程；「船票memo本」以昔日安平往返台南的航程為靈感，復古船票的造型，可隨手記錄行程、留言及生活片刻。

另外，巷仔NIAU立體貼紙則融入貓咪、船隻及運河元素，可自由運用在保溫瓶、筆電及行李箱等生活用品。系列商品已同步在線上販售，即日起也可到台南歷史館及南瀛天文館實體販售據點購買，讓民眾以不同方式，把台南運河的百年故事帶回家。

文化局長黃雅玲強調，如何讓歷史走出古蹟與博物館、進入當代生活，是文化推廣的重要課題，此次透過「產品策展」概念，從可以收藏的運河船隊，到可以書寫的手帳、memo本及自由運用的貼紙，讓不同商品共同述說台南運河百年故事。

台南市文化局近期推出「巷仔NIAU運河船隊」，開放線上訂購後反應熱烈，今也同步推出運河航線手帳、船票memo本及巷仔NIAU立體貼紙等系列商品，從收藏、書寫到生活應用，讓百年運河之旅更加完整。圖／南市文化局提供
台南市文化局近期推出「巷仔NIAU運河船隊」，開放線上訂購後反應熱烈，今也同步推出運河航線手帳、船票memo本及巷仔NIAU立體貼紙等系列商品，從收藏、書寫到生活應用，讓百年運河之旅更加完整。圖／南市文化局提供

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