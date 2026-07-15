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臺南聯合婚禮浪漫登場 7月20日起開放報名

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自臺南市政府
照片取自臺南市政府

臺南市115年聯合婚禮將於10月10日國慶日下午，在運河畔-札哈木原住民公園浪漫登場。市府預計邀請50對幸福新人參與（設籍臺南市40對、外縣市10對），報名期間自7月20日中午12時正式啟動，歡迎新人踴躍報名，與百年運河共同見證「百年好合」的幸福時刻！

南市府民政局表示，今年聯合婚禮以運河百年、百年好合為主題，特別融入運河遊船儀式。全體新人將一同乘船悠遊這條承載百年歷史的臺南運河，象徵「百年好合、永結同心」之美好寓意，讓每一對新人都在運河的浪漫見證下，開啟嶄新的人生篇章。

臺南市長黃偉哲表示，今（115）年適逢臺南運河通航100週年。這條1926年開通的全臺第一條人工運河，不僅承載著豐富的文化記憶，更象徵著源遠流長的連結與包容。市府希望藉由運河的百年榮光，與新人的幸福光芒相互輝映，在這充滿歷史與浪漫的場域，為新人打造一場難忘的世紀婚禮。

黃偉哲市長進一步指出，為鼓勵新人選擇在臺南共結連理，市府每年均舉辦高規格聯合婚禮。凡報名成功的正取新人，不僅可獲得「臺南祝福結婚賀禮」（包含行李箱等多項好禮），聯合婚禮當天還將加碼抽出多項實用家電，祝福新人在臺南輕鬆成家、幸福永續。

民政局局長李芳林表示，本次聯合婚禮採線上報名。凡新人雙方有一方設籍臺南市，或在臺南生活（可提供在職證明等相關文件），以及今（115）年已辦理結婚登記的新人，皆符合報名資格。誠摯邀請新人把握機會，在國慶雙十這個幸福加倍、十全十美的日子，與百年運河共同見證，揚帆航向幸福未來。

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