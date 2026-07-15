南市府積極籌設亞洲資產管理中心臺南專區 今辦理首場產業座談交流會

台南市府15日於臺南福爾摩沙遊艇酒店舉行籌設亞洲資產管理中心臺南專區第一場產業座談交流會！本次交流會透過主題演講、學者座談，探討現代資產管理專區特色、願景、專業管財、金融創新及推動地方留才引資之政策目標。

市長黃偉哲表示，臺南係臺灣歷史門戶，除具有綿長文化背景，更擁有創新研發、科技產業鏈、優勢產業聚落之優點，同時臺南做為半導體S廊帶核心，是智慧科技及半導體產業的重鎮。

此外臺南具備歷史金融底蘊、深厚之隱形冠軍家族企業基盤、南部科學園區強大資金動能，建構具臺南特色之金融生態系，在籌設亞洲資產管理中心臺南專區計畫下，以「留財」與「留才」之核心發展為目標，引導臺南產業永續發展及世代傳承，打造「產業與金融共榮」的新模式，讓資本能再次投入創新，支持產業升級，形成產業世代永續循環。

經發局局長張婷媛指出，臺南專區的推動受到中央高度重視，目前市府持續與金管會保持密切溝通協調，共同加速推動亞洲資產管理中心政策落實，並朝今 (115) 年第3季正式啟動的目標邁進。此外，為形塑臺南專區發展特色，市府特別辦理首場產業座談交流會，透過產、官、學意見交流，結合臺南既有產業優勢、科技創新能量及在地家族企業發展需求，建構兼具產業特色與國際競爭力的資產管理服務環境，打造南臺灣金融創新發展新據點，進一步促進產業升級、資本留臺及人才深耕，實現產業與金融共榮發展願景。

經發局表示，本場產業座談交流，由崑山科技大學校友會莊旭彬總會長開場主講「留財．留才．留價值：企業實戰下的臺南金融專區願景」，並由成功大學經濟系教授兼社科院院長蔡群立以「臺南下一個黃金十年：產業、資本與人才的共榮對話」主題交流金融創新與產業人才共榮發展。強調受惠於南部科學園區及半導體產業鏈完整布局，臺南已形塑出具國際競爭力的高科技產業聚落，對在地企業而言，此一優勢意味著供應鏈在地化機會提升，有助降低成本並強化營運韌性，提升企業競爭力。

隨後登場的專家座談會，以「從產業重鎮到財富管理重鎮：臺南專區的創新發展與國際布局」為主題，由亞洲資產管理中心臺南金融專區計畫暨產業跨域創新計畫協同主持人吳明和博士擔任引言人，並由安侯企業管理公司顧問部副總經理張惠欣擔任主持人，邀請國立臺南大學管理學院劉子歆院長、國立成功大學經濟學系教授兼社會科學院院長蔡群立教授，以及崑山科技大學校友總會莊旭彬總會長共同與談，從學術研究、產業實務與金融服務等多元面向，伴隨著臺南半導體與高科技產業聚落持續壯大，區域經濟已從「製造導向」逐步邁向「資本聚集與管理導向」。

本次與談聚焦於「臺南金融專區的差異化定位與特色發展」、「企業接班傳承、永續轉型及跨境布局」、「產業、金融與科技整合生態圈建構」，以及「人才培育、國際鏈結與金融創新」等議題，帶領與會企業家從單一經營視角，邁向結合產業發展、資本運作的布局思維。

臺南擁有完整的產業聚落、豐沛的人才資源及優越的地理區位，並具備完善的產業基礎與投資環境，持續吸引國內外企業投資布局。市長上任以來截至6月底，累計促成2,069件投資案、吸引投資約3,620億元，創造超過6.7萬個就業機會，充分展現企業對臺南投資環境與發展潛力的高度肯定。展望未來，市府將持續以招商引資為施政重點，積極鏈結全球產業資源，打造更具競爭力的投資環境，吸引更多國內外優質企業來臺南投資、設點及擴大布局，攜手企業共創產業發展新契機，持續壯大臺南經濟發展量能。