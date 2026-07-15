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0625豪雨南市將軍等3區胡麻災損 受理現金救助申請

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南市胡麻因6月下旬受米克拉颱風豪雨災損，農業局提請農業部公告將軍、仁德及關廟區為現金救助及低利貸款地區。記者謝進盛／翻攝
台南市胡麻因6月下旬受米克拉颱風豪雨災損，農業局提請農業部公告將軍、仁德及關廟區為現金救助及低利貸款地區。記者謝進盛／翻攝

台南市胡麻因6月下旬受米克拉颱風豪雨災損，農業局提請農業部公告將軍、仁德及關廟區為現金救助及低利貸款地區，凡符合此項災害救助資格農戶，今起至7月28日止，向土地所在地公所提出申請，假日得不受理，低利貸款則向各地農漁會或農業金庫申貸。

農業局長馮祥勇說明，此次胡(芝)麻災損救助係依各公所災害速報資料及6月25日至6月26日期間該區24小時累積降水量有達200毫米以上等條件，符合以適用氣象參數申請公告救助的規定而向中央爭取來的。後續其他區公所仍有胡麻災損通報至農業局，仍將陸續協助向中央爭取公告救助。

農業局進一步表示，此次公告胡麻災損每公頃救助3萬元，請將軍、仁德及關廟區符合資格的農民7月15日起至28日止，向土地所在地公所提出申請，申辦時請攜帶「身分證、印章、農會存款簿、土地所有權狀（或土地登記簿謄本）」。若是承租土地必須檢附有效期間內的「土地委託經營或租賃契約書」。

台南市胡麻因6月下旬受米克拉颱風豪雨災損，農業局提請農業部公告將軍、仁德及關廟區為現金救助及低利貸款地區。記者謝進盛／翻攝

台南市胡麻因6月下旬受米克拉颱風豪雨災損，農業局提請農業部公告將軍、仁德及關廟區為現金救助及低利貸款地區。記者謝進盛／翻攝

台南市胡麻因6月下旬受米克拉颱風豪雨災損，農業局提請農業部公告將軍、仁德及關廟區為現金救助及低利貸款地區。記者謝進盛／翻攝
台南市胡麻因6月下旬受米克拉颱風豪雨災損，農業局提請農業部公告將軍、仁德及關廟區為現金救助及低利貸款地區。記者謝進盛／翻攝

災損 豪雨 農業部

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