快訊

不只偷拍還能回放 愛爾麗7家涉案分店、療程全揭露

傳承三代回憶沒了！台南80年甜品老店宣布「無限期停業」：突遭逢重大變故

「大寶」蔣得立錄取建中！繼師大附中國中部後再當蔣萬安學弟

聽新聞
0:00 / 0:00

南市第19處公共托育機構落腳白河 下月起可收托16名0至2歲幼兒

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南市白河區公所永安公設民營托嬰中心，今上午舉行開幕儀式，預計下月1日起正式收托，將成為南市第19處公共托育機構。記者謝進盛／攝影
台南市白河區公所永安公設民營托嬰中心，今上午舉行開幕儀式，預計下月1日起正式收托，將成為南市第19處公共托育機構。記者謝進盛／攝影

台南市白河區公所永安公設民營托嬰中心，今上午舉行開幕儀式，預計下月1日起正式收托，將成為南市第19處公共托育機構。與會的市長黃偉哲說，將持續完善公共托育服務，給親子家庭更多支持。

永安公設民營托嬰中心位於白河公所3樓，聯合招生於上月29日已完成線上抽籤，預計8月1日起正式收托。該中心委由社團法人嘉義市希望種子兒童暨青少年成長協會經營管理。協會已於112年起承接本市官田區隆田及柳營區柳中公共托育家園。

市府社會局上午在現場舉行開幕儀式，市長黃偉哲在社會局長郭乃文、白河區長董麗華、市議員蔡育輝、沈家鳳等人陪同下開箱，逐一檢視相關托育設施。黃偉哲表示，面對少子化問題，政府除提供各項福利措施，也希望提供優質安全托育環境。未來永安公托正式啟用後可收托16名0至2歲幼兒，讓家長減輕育兒負擔並安心就業，市府也將持續完善公共托育服務，推動0至6歲的托育、幼教無縫接軌，讓家長能安心托育，孩子健康成長。

社會局指出，市長黃偉哲任內已規畫建置公共托育機構由1處至49處，全數完工後預計可提供逾1500位未滿2歲嬰幼兒日間托育服務。永安公托為本市第19處，是白河區第1處公共托育機構，提升在地托育量能及親子支持服務。

社會局表示，南市0至未滿2歲幼兒共計1萬5772人，市府積極布建多元托育服務，台南市永安公托為本市第6處公設民營托嬰中心，可收托16名2足月至未滿2歲嬰幼兒，每名幼童每月托育費用為9000元，提供市民平價優質的托育選擇，減輕托育家庭經濟負擔。

為持續提升南市公共托育服務量能，今年度已規畫於麻豆、新市、善化、安南及北區(2處)等6處籌設公設民營托嬰中心，提供市民更多育兒支持。

社會局說明，為持續擴充南市育兒支持體系，持續盤點各區托育需求，透過建置公共托育機構，同時開辦定點及夜間臨托、到宅育兒指導到宅坐月子媒合平台及居家安胎等服務，完善南市托育服務網絡。目前已設置13處親子悠遊館、1處兒童館及19處公共托育機構，如想了解南市托育服務相關資訊可上「台南市育兒資源網」查詢，或電洽社會局兒童福利科（06）2959122。

台南市白河區公所永安公設民營托嬰中心，今上午舉行開幕儀式，預計下月1日起正式收托，將成為南市第19處公共托育機構。記者謝進盛／攝影
台南市白河區公所永安公設民營托嬰中心，今上午舉行開幕儀式，預計下月1日起正式收托，將成為南市第19處公共托育機構。記者謝進盛／攝影

台南市白河區公所永安公設民營托嬰中心，今上午舉行開幕儀式，預計下月1日起正式收托，將成為南市第19處公共托育機構。記者謝進盛／攝影
台南市白河區公所永安公設民營托嬰中心，今上午舉行開幕儀式，預計下月1日起正式收托，將成為南市第19處公共托育機構。記者謝進盛／攝影

台南市白河區公所永安公設民營托嬰中心，今上午舉行開幕儀式，預計下月1日起正式收托，將成為南市第19處公共托育機構。記者謝進盛／攝影
台南市白河區公所永安公設民營托嬰中心，今上午舉行開幕儀式，預計下月1日起正式收托，將成為南市第19處公共托育機構。記者謝進盛／攝影

白河 托育 托嬰

延伸閱讀

高雄大寮社宅完工倒數 384戶7/27公告招租

少子化30個月負成長 家長團體籲育兒津貼增至1.5萬元落實教育平權

中市「有鈣讚」政策有人領不到 市府：8月31日起擴大辦理

基隆不當對待幼兒案監視器部分影像異常 謝國樑：查真相向家長說明

相關新聞

南市第19處公共托育機構落腳白河 下月起可收托16名0至2歲幼兒

台南市白河區公所永安公設民營托嬰中心，今上午舉行開幕儀式，預計下月1日起正式收托，將成為南市第19處公共托育機構。與會的市長黃偉哲說，將持續完善公共托育服務，給親子家庭更多支持。

台南電動公車再擴軍6輛新車上線 交通局：朝2030年全面電動化

台南市推動公共運輸電動化再擴大！統聯客運去年加入台南市公車營運，同時配合採購36輛電動公車，首批6輛已完成驗車及整備，將率先投入0、6及103路公車路線，其餘30輛預計在交車及驗車完成後陸續上線，讓民眾搶先體驗低噪音、零廢氣排放的綠色運輸。

台南關廟砲校湯山營區第三聯絡道通車 將設YouBike站補強機能

陸軍砲兵訓練指揮部遷至台南關廟湯山營區，帶動千名官兵進駐，但營區距鬧區不近，市府接連開闢兩條道路，第三條聯外道路擴建案歷經三年施工昨通車，但議員認為，大眾運輸仍不足，行經營區大門的公車為固定班次，恐難以顧及官兵統一時間休假的人潮，也盼設YouBike站補強機能。

3千名官兵進駐、遷葬終邁步 台南關廟有望蛻變發展新市鎮

台南關廟區本身是國道三號、省道台八六線交通節點，隨著去年底砲兵訓練指揮部遷入，且鄰近正大幅發展的歸仁區沙崙智慧綠能科學城，被視為能吸到人口紅利。議員要求，關廟國中旁原第一公墓占地廿三公頃，應加速遷葬打造為「關廟新市鎮」；市府表示，將提出都市計畫變更方向。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。