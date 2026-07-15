南市第19處公共托育機構落腳白河 下月起可收托16名0至2歲幼兒

台南市白河區公所永安公設民營托嬰中心，今上午舉行開幕儀式，預計下月1日起正式收托，將成為南市第19處公共托育機構。與會的市長黃偉哲說，將持續完善公共托育服務，給親子家庭更多支持。

永安公設民營托嬰中心位於白河公所3樓，聯合招生於上月29日已完成線上抽籤，預計8月1日起正式收托。該中心委由社團法人嘉義市希望種子兒童暨青少年成長協會經營管理。協會已於112年起承接本市官田區隆田及柳營區柳中公共托育家園。

市府社會局上午在現場舉行開幕儀式，市長黃偉哲在社會局長郭乃文、白河區長董麗華、市議員蔡育輝、沈家鳳等人陪同下開箱，逐一檢視相關托育設施。黃偉哲表示，面對少子化問題，政府除提供各項福利措施，也希望提供優質安全托育環境。未來永安公托正式啟用後可收托16名0至2歲幼兒，讓家長減輕育兒負擔並安心就業，市府也將持續完善公共托育服務，推動0至6歲的托育、幼教無縫接軌，讓家長能安心托育，孩子健康成長。

社會局指出，市長黃偉哲任內已規畫建置公共托育機構由1處至49處，全數完工後預計可提供逾1500位未滿2歲嬰幼兒日間托育服務。永安公托為本市第19處，是白河區第1處公共托育機構，提升在地托育量能及親子支持服務。

社會局表示，南市0至未滿2歲幼兒共計1萬5772人，市府積極布建多元托育服務，台南市永安公托為本市第6處公設民營托嬰中心，可收托16名2足月至未滿2歲嬰幼兒，每名幼童每月托育費用為9000元，提供市民平價優質的托育選擇，減輕托育家庭經濟負擔。

為持續提升南市公共托育服務量能，今年度已規畫於麻豆、新市、善化、安南及北區(2處)等6處籌設公設民營托嬰中心，提供市民更多育兒支持。

社會局說明，為持續擴充南市育兒支持體系，持續盤點各區托育需求，透過建置公共托育機構，同時開辦定點及夜間臨托、到宅育兒指導到宅坐月子媒合平台及居家安胎等服務，完善南市托育服務網絡。目前已設置13處親子悠遊館、1處兒童館及19處公共托育機構，如想了解南市托育服務相關資訊可上「台南市育兒資源網」查詢，或電洽社會局兒童福利科（06）2959122。

台南市白河區公所永安公設民營托嬰中心，今上午舉行開幕儀式，預計下月1日起正式收托，將成為南市第19處公共托育機構。記者謝進盛／攝影

台南市白河區公所永安公設民營托嬰中心，今上午舉行開幕儀式，預計下月1日起正式收托，將成為南市第19處公共托育機構。記者謝進盛／攝影