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串聯機器人園區 新營醫院打造全國首座AI智慧照護基地

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
串聯機器人園區，新營醫院打造全國首座AI智慧照護基地，目前工程進度已近8成。記者謝進盛／翻攝
串聯機器人園區，新營醫院打造全國首座AI智慧照護基地，目前工程進度已近8成。記者謝進盛／翻攝

衛福部新營醫院推動智慧長照，位於柳營區的住宿型長照機構，工程進度目前已近8成，預計明年正式啟用，院方同步申請深耕計畫，希望結合AI、智慧醫療及機器人科技，打造全國首座AI智慧照護基地。

面對台灣超高齡社會與照護人力短缺，衝擊醫療人力調度，新營醫院院長莊毓民表示，未來長照最大挑戰不是科技夠不夠先進，而是如何在人力有限下，讓照護品質持續提升。

他指出，柳營院區鄰近未來的機器人產業聚落，將結合在地研發能量，把AI與智慧照護設備真正帶進第一線照護現場，讓科技成為照護人員最可靠助手。

其中最受矚目的，是導入護理輔助機器人「小黑輪」及智慧床墊等智慧照護設備。未來機器人可協助夜間巡房、物資運送、生命徵象量測及資料傳輸等重複性工作，降低護理人員體力負荷，讓醫護人員有更多時間投入住民陪伴、健康評估及心理支持。

護理科主任黃麗蘭表示，護理人力不足一直是長照機構共同面臨的挑戰，科技不是取代護理人員，而是協助完成大量重複性的工作。院內初步測試顯示，智慧照護設備每月可協助護理同仁節省約45小時作業時間，讓照護工作回歸「以人為本」，把更多時間留給真正需要陪伴的長者。

除了智慧照護，新營醫院也將AI技術延伸至失智症早期篩檢。莊毓民表示，AI可透過分析長者說話時的語速、用詞豐富度及敘事邏輯，協助辨識認知功能變化，未來將與新營失智症中心合作，深入社區推動AI智慧篩檢，希望做到「早期發現、早期介入」，提升失智症照護成效。

新機構也同步導入ESG永續理念，屋頂規劃設置太陽能光電系統，並串聯醫院資訊系統（HIS），整合急診轉介、專科醫療及遠距影像支援，建立醫療與長照無縫接軌的照護模式，提升溪北地區整體醫療韌性。

串聯機器人園區，新營醫院打造全國首座AI智慧照護基地，目前工程進度已近8成。記者謝進盛／翻攝
串聯機器人園區，新營醫院打造全國首座AI智慧照護基地，目前工程進度已近8成。記者謝進盛／翻攝

衛福部 長照 健康

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