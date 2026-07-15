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台南電動公車再擴軍6輛新車上線 交通局：朝2030年全面電動化

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
公車業者統聯客運增購全新電動公車，首批6輛電動公車即日起投入大台南公車市區公車路線服務。圖／南市交通局提供
公車業者統聯客運增購全新電動公車，首批6輛電動公車即日起投入大台南公車市區公車路線服務。圖／南市交通局提供

台南市推動公共運輸電動化再擴大！統聯客運去年加入台南市公車營運，同時配合採購36輛電動公車，首批6輛已完成驗車及整備，將率先投入0、6及103路公車路線，其餘30輛預計在交車及驗車完成後陸續上線，讓民眾搶先體驗低噪音、零廢氣排放的綠色運輸。

南市交通局表示，公共運輸是城市發展與淨零轉型的重要基礎，台南近年持續優化公車路網並推動車隊電動化，此次優先將電動公車配置於學生通學、民眾就醫及通勤需求高的主要幹線，提供更安全、舒適、便利的乘車環境，進一步提升民眾搭乘公共運輸意願。

交通局也說，0、6及103路公車路線串聯台南車站、永華市政中心、安平、安南及仁德等重要生活圈，沿線經過成功大學、家齊高中、德光高中、成大醫院及台南市立醫院等校園與醫療院所，是市區重要公車幹線；新電動公車採低地板無障礙設計，配備輪椅停放空間、無障礙斜板及全車空調，可提供長者、身障者及親子族群更友善的搭乘環境。

南市公運處表示，待其餘30輛電動公車全數投入後，0、6、10及103路可望全面電動化，台南市電動公車數量也將突破200輛，占比超過35%。南市府將持續結合TPASS通勤月票、完善充電設施及優化公車路網，朝2030年市區公車全面電動化目標穩步邁進。

台南市推動公共運輸電動化再擴大，此次新增6輛電動公車上線，南市交通局表示，將持續攜手中央及客運業者完善充電基礎設施，加速推動市區公車電動化，朝2030年市區公車全面電動化目標穩步邁進。圖／南市交通局提供
台南市推動公共運輸電動化再擴大，此次新增6輛電動公車上線，南市交通局表示，將持續攜手中央及客運業者完善充電基礎設施，加速推動市區公車電動化，朝2030年市區公車全面電動化目標穩步邁進。圖／南市交通局提供

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